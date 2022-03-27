فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صحة الاحتلال تُسجِّل 6457 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الاحتلال يقتحم منطقة المسعودية الأثرية شمال غرب نابلس

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الأحد 27 مارس

العقوبات الدولية بين المشروعية والفاعلية.. حالة روسيا

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر رفح

رسالة إلى سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني

القائد محمد الضيف أسطورة الوطن

كل يوم ركود فلسطيني هو يوم تطبيع

الانتخابات المجتزأة.. حيلة السلطة لإيهام العالم بالديمقراطية

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم محاكم الاحتلال

إعلان تيك توك داخلي

خاص فارس: خطوات الأسرى الجماعية والموحدة أقلقت إدارة السجون

27 مارس 2022 . الساعة 09:24 بتوقيت القدس
...
رئيس نادي الأسير قدورة فارس (أرشيف)
رام الله-غزة/ خاص "فلسطين":

عدَّ رئيس نادي الأسير قدورة فارس استجابة إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لمطالب الأسرى قبل الشروع في إضرابهم المفتوح الذي كان مقررا، الجمعة الماضية، "نصرا كبيرا للحركة الوطنية الأسيرة، ودليلا على قوة الحركة وتأثيرها". 

وقال فارس في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، إن صيغة العمل الجماعي والموحد للحركة الأسيرة "شكل نقلة نوعية لم نشهدها منذ زمن طويل، فأقلق إدارة السجون وأعطى إشارة عزم وتصميم على نيل المطالب والحقوق".

وأوضح أن قرار تعليق الحركة الوطنية الأسيرة للإضراب الجماعي الذي كان مقررا في 25 مارس/ آذار الجاري، جاء بعد موافقة إدارة السجون على "معظم مطالب الأسرى" وفي مقدمتها إلغاء العقوبات الجماعية التي فرضتها بعد عملية "نفق الحرية" في سجن "جلبوع" العام الماضي.

وذكر أن المطالب التي تم الاتفاق عليها مع إدارة السجون تتمثل في تركيب الهاتف العمومي للأسرى المرضى مباشرة، وللأسيرات بعد شهر رمضان، وإخراج بعض الأسرى من زنازين العزل الانفرادي وإعادتهم إلى الأقسام، والموافقة على وقف مصادرة الأدوات المستخدمة في إعداد الطعام، والسماح باستئناف الزيارات لأهالي أسرى قطاع غزة.

وأشار فارس إلى موافقة إدارة السجون على رفع الإجراءات المشددة بحق أسرى حركة الجهاد بنسبة 90%.

وأكد أن المناقشات ما زالت مستمرة بين الحركة الأسيرة وإدارة السجون حول باقي مطالب أسرى حركة الجهاد من أجل الوصول إلى اتفاق كامل وعودة الحياة الطبيعة لهم. 

وحول مدى التزام إدارة السجون بتنفيذ الاتفاق الجديد، نوه فارس إلى أن هناك بعض القضايا "لا يمكن أن تماطل فيها الإدارة؛ لأنها مجرد التزام منها كعدم مصادرة أدوات الطعام وغيرها".

وأكمل: "علاقة الأسرى بإدارة السجون قائمة على التنافر والصراع وعلى الشك لا اليقين، وفي حال خالفت الإدارة الاتفاق فإن العودة للإضراب المفتوح هو الخيار الأول".

وشدد رئيس نادي الأسير على أهمية أن تبقى قضية الأسرى حاضرة إعلاميًا وسياسًا وقانونيا في الساحة الفلسطينية والدولية.

إعلان فيسبوك داخلي
#نادي الأسير #إدارة السجون #خطوات الأسرى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة