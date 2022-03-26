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وزير خارجية إيران: اتفقنا على قيام واشنطن بالخطوة الأولى لرفع العقوبات

26 مارس 2022 . الساعة 19:35 بتوقيت القدس
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إنَّ الرئيس الأميركي جو بايدن يدّعي أنه يحمل حسن نيةٍ في المفاوضات النووية مع إيران.

وأوضح أمير عبد اللهيان، في حديث للتلفزيون الإيراني، اليوم السبت، أن على الولايات المتحدة أن تُثبت حسن النوايا التي تتحدّث عنها، كتحــرير 10 مليار دولار من أموال إيران المجمّدة، أو رفع العقوبات عن الملاحة الإيرانية، ليثبت أنَّ هناكَ اختلافٌ بين توجّهاته وتوجّهات ترامب.

وأضاف "نحن لا نريد التقاط الصور فقط، ونريد ضمان أمننا القومي ومصالحنا العليا"، مكرِّراً القول إنّه "اقتربنا من الاتفاق النووي، لكن ما تزال هناك بعض النقاط الخلافية"، وأردف أنَّ "النقاط الخلافية المتبقية قليلةٌ لكنّها مهمَّةٌ".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني أنّه "ستتمّ مناقشة بعض المراسلات المكتوبة في فيينا بين الفريقين الإيراني والأميركي مع أنريكي مورا (الموفد الأوروبي إلى المحادثات النووية) في طهران"، مشيراً إلى أنَّ "الأوروبيين كانوا يعارضون بعض المطالب الأميركية غير المنطقية في اجتماعات فيينا".

وأوضح أمير عبد اللهيان، أنَّ "الأميركيين وافقوا على اتخاذ الخطوة الأولى برفع العقوبات"، وتابع أنَّ "رفع أسماء شخصياتٍ إيرانيةٍ وحرس الثورة من قائمة العقوبات الأميركية من أهمّ ما تمَّ مناقشته في فيينا".

وشدَّد على أنّه "إذا تعامل الأميركيون بشكلٍ غيرِ واقعيٍّ وغيرِ منطقيٍّ مع المطالب الإيرانية، سيتحمّلون مسؤوليةَ عواقبِ انهيارِ الاتفاق".

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنّ "إيران والقوى العالمية قريبون للغاية من التوصل لاتفاق بخصوص إحياء اتفاق 2015 النووي"، لولا بعض المطالب التي طُرحت في اللحظات الأخيرة، والتي أخّرت إعلام الاتفاق.

المصدر / وكالات
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#إيران #أميركا #فيينا

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