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تفاصيل الخبر
أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الجمعة
25 مارس 2022 . الساعة 09:14 بتوقيت القدس
جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، وفق وزارة الزراعة، على النحو التالي:
المصدر / فلسطين أون لاين
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#وزارة الزراعة
#خضروات
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