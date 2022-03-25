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أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الجمعة

25 مارس 2022 . الساعة 09:14 بتوقيت القدس
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جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، وفق وزارة الزراعة، على النحو التالي:

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المصدر / فلسطين أون لاين
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