من جديد.. محكمة السلطة تؤجل محاكمة العناصر الأمنية المتهمة بقتل الناشط بنات

قررت المحكمة العسكرية برام الله، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة العناصر الأمنية المتهمين بمقتل الناشط نزار بنات حتى 11 إبريل المقبل.

وأفادت مجموعة محامون من أجل العدالة، أنها حضرت جلسة محاكمة المتهمين باغتيال الناشط نزار بنات، في المحكمة العسكرية برام الله، بحضور المتهمين الـ ١٤ ووكيل الدفاع عنهم، وممثل النيابة العسكرية، ومحامي عائلة نزار بنات.

وبحسب بيان للمجموعة، استمعت المحكمة اليوم لـ (ص.ع) رئيس معهد الطب العدلي السابق، حيث أدلى تقرير خبرته الطبية على التقارير الطبية للراحل نزار بنات، وتقرير التشريح الطبي، والفحوصات النسيجية المتعلقة ببنات.

وخلال تقديم إفادته، قال (ص.ع) إن "الإصابات على جسد الشهيد نزار بنات بسيطة سواء كانت مجتمعة أو فردية، وليست سببًا للوفاة، وإنما الفشل الحاد بالقلب هو السبب، وهناك استحالة لأن تكون الإصابات الظاهرة على جسد نزار نتيجة تعرضه للضرب"، كما جاء.

ومع انتهاء الجلسة، حددت المحكمة ١١ إبريل ٢٠٢٢ موعدًا للجلسة القادمة، إذ سيقدم فيها الدفاع بيّنات جديدة في دفاعه.

المصدر / فلسطين أون لاين