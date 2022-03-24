الاحتلال يلزم إجباريًا جنوده بالضفة بجمع معلومات عن الفلسطينيين

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الأيام الأخيرة، أوامر لجنوده في الضفة الغربية بأن على أي جندي أن يجمع تفاصيل وصور 50 فلسطينيا يوميا، وتزويدها في نظام مراقبة الفلسطينيين العسكري "ذئب أزرق".

وبحسب هذه التعليمات، فإن الجندي الذي لا يزود هذه التفاصيل في نهاية ورديته، لن يسرح في نهاية ورديته، وسيكون ملزما باستكمال الكمية المطلوبة منه، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس.

ونظام "ذئب أزرق"، الذي يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ سنتين ونصف السنة، عبارة عن مخزون معلومات حول تفاصيل وصور فلسطينيين بهدف متابعة تحركاتهم ومراقبتهم.

وتشمل التفاصيل رقم بطاقة الهوية، السن، الجنس، عنوان السكن، رقم السيارة، علاقات مع أشخاص آخرين، مكانة العمل في الداخل المحتل، وتقرير حول "انطباع سيء" لتصرف فلسطيني أثناء لقائه مع الجندي الذي زود تفاصيله في النظام.

وحسب الصحيفة، فإن مجموعة من الجنود الذي نُقلوا إلى الضفة الغربية، مؤخرا، احتجت أمام الضباط المسؤولين عنهم على عدد الفلسطينيين الذين طولبوا بجمع تفاصيلهم يوميا.

ونقلت الصحيفة عن أحدهم قوله إن هذه التعليمات تجعل زيادة مخزون المعلومات مهمة أساسية للجنود، على حساب الحفاظ على الأمن.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي على إصدار هذه التعليمات، وزعم المتحدث باسم "الجيش" أنها تأتي "في إطار مكافحة الإرهاب، وأنه ينفذ عمليات أمنية واستخباراتية ميدانية".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نشرت تقريرا في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، حول مراقبة الاحتلال الفلسطينيين بشكل واسع النطاق في مدينة الخليل بواسطة أنظمة تعرف على الوجوه من خلال شبكة واسعة من الكاميرات وهواتف ذكية بحوزة جنوده.

المصدر / فلسطين أون لاين