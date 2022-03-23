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"الزراعة" بغزة تُوقف تصدير الخضراوات للخارج "مؤقّتًا"

23 مارس 2022 . الساعة 14:23 بتوقيت القدس
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قرّرت وزارة الزراعة في غزة، وقف تصدير الخضراوات من القطاع للخارج بشكلٍ مؤقت لحين عودة الأسعار لطبيعتها.

وقال المُتحدث باسم الوزارة أدهم البسيوني في تصريحٍ له اليوم الأربعاء، إنه سيتمّ وقف تصدير جميع أنواع الخضراوات التي شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا على أسعارها، نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكلٍ كبير.

وبيّن البسيوني، أنّ استمرار الأجواء الباردة أثّر على نُضج الكثير من أصناف الخضراوات والمُنتجات الزراعية، ما أحدث تأثيرًا على كميات المعروض منها في الأسواق المحلية.

وذكر أنه وبمُجرّد ارتفاع درجات الحرارة وعودة الأجواء الدافئة، ستعود الأسعار إلى طبيعتها، وسيتم السماح بعودة عمليات التصدير كالمعتاد.

المصدر / الرأي
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