الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

ففي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين وفتشت منازل بمحافظة الخليل.

وذكرت مصادر أمنية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الشاب عمار محمد القواسمة، عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

بدوره، قال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور: "إنّ قوات الاحتلال داهمت قريتي التوانه والجوايا بمسافر يطا، وفتشت عده منازل لعائلتي العمور والشواهين وخربت محتوياتها وكسرت أبوابها وشبابيكها، واعتقلت الشاب بكر بدر بدوي 22 عامًا".

من جهته، أكّد منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، على أنّ قوات الاحتلال داهمت منزله ومنزل والده وأشقاءه في قرية التوانة، وفتشتهم وعبثت بمحتوياتهم، واستدعته لمقابلتها بمركز تحقيق مستوطنة "كريات أربع".

وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من محافظة نابلس.

وأوضحت مصادر أمنية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بدر عمار طشطوش، بعد أنّ داهمت منزله في شارع تونس بالمدينة.

ولفتت إلى أنّ تلك القوات اعتقلت الشاب شريف يوسف عبدات "25 عامًا" من منزله في بلدة عورتا جنوب نابلس.

وفي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، شابًا من بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وذكرت مصادر امنية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خليل داوود أبو مفرح "30 عامًا"، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في البلدة.

وأشار إلى أنّ قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "جبل الموالح" وسط بيت لحم، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها بواسط الكلاب البوليسية، عُرف منها منزل الأسير المحرر حسين نواورة، وأحمد صبح وأبناء عمومته، وسمير عواد، والشهيد عوار عواد، وإحدى العمارات السكنية.

وفي مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين بينهم أسيران محرران من محافظة رام الله والبيرة.

وأكّدت مصادر أمنية، على أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين محمد نادي الصوص، وليث الشريف من قرية أبو شخيدم شمال غرب المحافظة.

وأشارت إلى أنّ تلك القوات اعتقلت ضياء مراد الرمحي، وسائد خليل المصري، ونجله علاء، من مخيم الجلزون شمال رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين