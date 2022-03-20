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استطلاع: 94% من فلسطينيي الداخل المحتل تعرضوا للعنصرية والتمييز

20 مارس 2022 . الساعة 18:12 بتوقيت القدس
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الفلسطينيون في أراضي الـ48 يتعرضون للعنصرية بشكل كبير (صورة أرشيفية)

كشف استطلاع رأي، أعده المركز "التقدمي للدين والدولة" بإشراف محمد خلايلة من جامعة حيفا، ونشرت نتائجه، اليوم الأحد، أن 94% من الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948، تعرضوا للعنصرية والتمييز.

وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية، إلى أن نتائج الاستطلاع نشرت عشية اليوم العالمي ضد العنصرية بين صفوف الفلسطينيين في الداخل، حيث اعتقد 69% من المستطلعة آراؤهم أنهم تعرضوا للعنصرية والتمييز في الأماكن العامة.

وأفاد 41% من المستطلعين، أنهم يرون العنصرية في التعامل بالمؤسسات الأكاديمية، يليهم 26% في أماكن العمل، فيما بلغ عدد من يرون أن العنصرية في الأماكن التجارية 11%، وفي الأماكن التجارية 8%.

كما أشار 65% من المستطلعين أنه جرى فحص هوياتهم، فيما تعرض 59% للتفتيش الأمني، وأرغم 58% على الرد على أسئلة غير اعتيادية، و75% شعروا ان هذه الإجراءات تمس كرامتهم، و73% مست أمنهم الشخصي، فيما امتنع 67% من التقدم لأماكن عمل.

من جهتها، قالت مدير المركز المحامية سماح درويش، إن نتائج هذا الاستطلاع كشفت حجم العنصرية في الداخل، ما يشكل قلقا كبيرا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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