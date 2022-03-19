الذكرى الثالثة لاستشهاد "عمر أبو ليلى" منفذ عملية (آرئيل)

توافق اليوم ذكرى استشهاد المقاوم عمر أبو ليلى منفذ عملية سلفيت، والذي ارتقى يوم 19 مارس 2019، بعد مطاردة استمرت 3 أيام، انتهت باشتباكِ مسلح مع قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت بلدة عبوين شمالي غربي رام الله بالضفة المحتلة، حيث كان متحصناً داخل منزل فيها.

وبحسب وسائل الإعلام عبرية فإن جهاز "الشاباك" أكد استشهاد أبو ليلى في اشتباك طويل بعد أن تحصن في بيت في عبوين، وقد أطلق الجيش صاروخ (لاو) تجاه البيت، فيما أصيب جندي خلال الاشتباك.

وقالت القناة "13" العبرية: إن أبو ليلى أطلق النار صوب القوة تتبع للاحتلال من خلال السلاح الذي استولى عليه من أحد الجنود القتلى في العملية التي نفذها قرب مستوطنة "أرائيل" المقامة على أراضي محافظة سلفيت والتي أسفرت عن قتل جندي ومستوطن وإصابة جندي آخر بجراح بالغة.

وأفاد شهود عيان بأن 3 كتائب من جيش الاحتلال حاصرت منزلاً في عبوين، وأطلقت صوبه صواريخ "لاو"، وقد هدمت أجزاء كبيرة منه.

وأشاروا إلى أن قوات خاصة اقتحمت حيًا يضم منازل قديمة في القرية وفجرت منزلًا مهجورًا وسط اشتباكات مسلحة عنيفة.

المصدر / فلسطين أون لاين