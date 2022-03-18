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الكشف عن ميليشيا مسلحة من المستوطنين لاستهداف فلسطينيي الداخل في النقب

18 مارس 2022 . الساعة 20:12 بتوقيت القدس
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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، عن تأسيس مجموعة من المستوطنين لمليشيات مسلحة حملت اسم الجندي القتيل "برئيل شموئيلي" على حدود قطاع غزة قبل نحو 10 أشهر.

وقالت إن الميليشيا تستهدف الفلسطينيين في النقب، وذلك في ظل الهبات الشعبية التي اندلعت في الفترة الأخيرة رفضًا لعمليات تجريف أراضي النقباويين وتحريشها لتنفيذ مشاريع استيطانية فيها.

ووفقًا لصحيفة "هآرتس" العبرية فقد تمكنت المليشيا المسلحة التي أطلقت على نفسها "سرية برئيل" من جمع 150 ألف شيكل لشراء عتاد لعناصرها، حيث يقود السرية الضابط السابق في شرطة الاحتلال كوهين ألموغ.

وقالت الصحيفة إن هذه السرية تحظى بدعم حزب "عوتصماه يهوديت" الذي يترأسه عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير وبدعم من شرطة الاحتلال وبلديته في بئر السبع.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية فإنه من المقرر أن يتم الإعلان عن المؤتمر التأسيسي للسرية المسلحة يوم الأحد المقبل في الوقت الذي لم تعلن الشرطة عن رفض المؤتمر أو اتخاذ أية إجراءات بحق المشاركين فيه بالرغم من امتناعها عن المشاركة فيه.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المستوطنين #النقب #فلسطينيي الداخل

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