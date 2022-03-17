المرابطة خويص تحث على الرباط الدائم في الأقصى

حثت المرابطة المقدسية خديجة خويص أبناء شعبنا، على الرباط الدائم في المسجد الأقصى المبارك، للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

وقالت خويص، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إنه كلّما زادت أعدادنا في الأقصى، قلّت أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد.

ونبهت إلى أنه "إذا تركت ثغرك ملأه غيرك، فاحذر أن تترك ثغرك لغيرك".

واقتحم 122 مستوطناً، صباح وبعد ظهر اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال، تزامنًا مع ما يسمى "عيد المساخر العبري".

وأفادت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وأدى المستوطنون طقوسًا تلمودية أمام قبة الصخرة، وظهر أحد المستوطنين مرتديًا زيًا توارتيا.

كما واقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، ولاحقت الشبان في باحاته وأخلتهم من ممر اقتحام المستوطنين.

ومنذ ساعات الفجر، ضيقت قوات الاحتلال على زوار المسجد الأقصى وشددت على المتواجدين فيه، في ظل الدعوات لشد الرحال إليه والرباط فيه لصد اقتحامات المستوطنين.

وجاءت هذه الاقتحامات بعد دعوات من "جماعات الهيكل" المزعوم لاقتحام المسجد الأقصى يومي الأربعاء والخميس، بدعوى إحياء ما يسمى عيد "المساخر" أو "البوريم".

وتصديًا لاقتحامات المستوطنين، انطلقت دعوات للرباط وتكثيف التواجد في المسجد الأقصى، والمشاركة في "فجر الحرائر" غدا الجمعة.

ودعت حركة حماس إلى الحشد والمشاركة الفاعلة في هذه الجمعة تكريمًا للمرأة المرابطة وانتصارًا للقدس والأقصى.

ووجهت الدعوة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، لمواصلة المشاركة الفاعلة والحشد في حملة (الفجر العظيم)، المستمرة في أسابيعها المباركة المفعمة بالانتصار للقدس والأقصى.

وقالت: "تأتي هذه الجمعة بعنوان (فجر الحرائر)، اعتزازًا وتكريمًا للمرأة الفلسطينية المرابطة في كل الساحات والميادين، وعلى ثغور فلسطين، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك".

المصدر / فلسطين أون لاين