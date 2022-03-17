حالتا وفاة و75 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، تسجيل 2 حالة وفاة و75 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في موجز التقرير الخاص بفيروس كورونا، أنه تم إجراء 536 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الماضية وأظهرت تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تعافي 400 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 36 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 27 حالة. ولفتت إلى أنه بذلك بلغ الإجمالي التراكمي للمصابين 248706 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2411 حالة، وإجمالي المتعافين 244329 حالة، وإجمالي الوفيات 1966 وفاة.

ذكرت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 673875 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين