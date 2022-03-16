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مقاومون يطلقون النار اتجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها نابلس

16 مارس 2022 . الساعة 08:31 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال في اقتحام إحدى مناطق الضفة الغربية (أرشيف)

شهدت، الليلة الماضية، اشتباكات مسلحة ومواجهات وإطلاق نار صوب قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال اقتحامها مدينتي نابلس وجنين في الضفة الغربية.

وأطلق مقاومون النار مرتين تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية بنابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر "النبي يوسف"، واندلعت على إثرها مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال أمام مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن شبانا فلسطينيين استهدفوا المستوطنين بوابل من الرصاص والأكواع المتفجرة قرب الحسبة قضاء نابلس.

كما واستهدف فلسطينيون خيمة في مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس بالزجاجات الحارقة.

وفي جنين، استهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص خلال اقتحامها عدة مناطق في المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن المقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بالرصاص خمس مرات، قرب شارع الناصرة وعند دوار الحمامة بمنطقة الصناعية.

وأوضحت أن الشاب بهاء أبو عيسى أصيب برصاص قوات الاحتلال بمنطقة الظهر، وتم نقله لمشفى جنين الحكومي.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ووثق التقرير، الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (6) مواطنين وإصابة (719) بجراح مختلفة، فيما بلغ عدد عمليات المقاومة (835) عملية، أصابت (27) جنديا ومستوطنا إسرائيليا، بينهم (14) في القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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