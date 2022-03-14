بلدية خان يونس تُطلق برنامج التوعية والإرشاد المدرسي

أطلقت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة برنامج التوعية والإرشاد في مدارس مدينة خان يونس، والذي ينفذ بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، خلال الربع الثاني من الفصل الدراسي الأول، بهدف تثقيف الطلبة بالنواحي الصحية، وإكسابهم المهارات المعرفية ودورهم في الحفاظ على البيئة المحيطة.

وأكد رئيس قسم العلاقات العامة أيمن القدرة على أهمية هذا البرنامج الذي تطلقه البلدية بعد توقفه خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا، مبينًا الدور الأساسي التي تحتضنه البلدية في مجال الحفاظ على البيئة وحمايتها من أخطار التلوث.

وأوضح القدرة أن الطلبة يمثلون الركيزة الأساسية في بناء الوطن باعتبارهم من أهم عناصر الإنتاج والبناء في المجتمع الفلسطيني، مبينًا حرص البلدية على المشاركة في العملية التعليمية وتحقيق الأهداف العامة للتربية في إعداد المواطن الصالح للوصول إلى جيل إيجابي يحرص على المصالح العامة ويشعر بالواجب والمسئولية تجاه مقدرات الوطن.

من جانبه، أشار مسؤول الأنشطة المجتمعية د. مروان المصري إلى أن البرنامج يشمل تنفيذ (20) لقاءً في (6) مدارس أساسية وثانوية، مقدماً شكره لمديرية التربية والتعليم لجهودها المبذولة والتسهيلات الممنوحة للبلدية في تنفيذ برنامج التوعية.

وشكر رئيس قسم الصحة المدرسية بمديرية التربية والتعليم أ. ماجد القدرة بلدية خان يونس على مجهوداتها الكبيرة في التعاون والتشبيك مع المؤسسات الحكومية والتعليمية والمجتمعية والتي ساهمت بالرقي بمدينة خان يونس وتطوير مختلف الخدمات المقدمة لقطاعات المجتمع المختلفة.

وخلال اللقاء الأول للبرنامج بمدرسة حاتم الطائي الإعدادية قدمت مسؤولة وحدة المرأة بالبلدية أ. تغريد شعت شرحاً موسعاً عن طبيعة الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين واختصاص الدوائر والأقسام، لافتةً إلى أهمية البرنامج في توعية الطلبة بالدور الذي تقوم به البلدية في التنمية المجتمعية وتعريفهم بدورهم المهم في الحفاظ على البيئة والحدائق والمتنزهات إلى جانب طرح مواضيع تتعلق بالنظافة والصحة العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين