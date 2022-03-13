مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بإصابته في حرب 2014

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ليوم الأحد، إن جنديًا إسرائيليًا أُعلن عن مقتله اليوم، أصيب في عملية للكتائب خلال العدوان على غزة عام 2014.

وأوضحت الكتائب، أن الجندي أصيب بقذائف هاون أطلقتها القسام خلال معركة "العصف المأكول"2014.

وبيّنت أن مقاوميها أطلقوا، في ذلك الوقت، ثلاث قذائف على حشودات لجيش الاحتلال في غلاف غزة، أدت إلى مقتل 5 جنود وإصابة 15 آخرين.

وأعلنت مصادر طبية إسرائيلية، صباح اليوم، عن مقتل جندي أصيب خلال العدوان على غزة صيف عام 2014 متأثرًا بجراحه وبالصدمة النفسية التي رافقته منذ ذلك الحين؛ ما يرفع عدد قتلى المعركة إلى 70 جنديًا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الجندي القتيل "رؤوفين مغين" (27 عامًا)، كان يخدم في لواء المدفعية على الحدود مع القطاع عندما سقطت قذيفة هاون بالقرب منه؛ فقتل مجموعة من رفاقه وأصيب هو بجراح خطيرة.

وأُعلن عن مقتل "مغين" في مستوطنة "الكناه" قرب سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت الصحيفة شهادات لرفاق الجندي القتيل، إذ قالوا إنه كان يعاني على مدار 8 سنوات من أزمة نفسية حادة بسبب مشاهد رفاقه المقطعة أوصالهم بفعل قذيفة الهاون.

وقال أحد رفاقه: "تعرفت عليه خلال حرب عام 2014.. كان الجيش يُجنّد أطفالًا للمعركة (عمر الجندي القتيل 19 عامًا آنذاك) والدولة تنساهم وتتخلى عنهم.. الصدمة النفسية الحادة عبارة عن مرض خطير".

وكان الجندي يعاني من رعب من أصوات الانفجارات، إذ طلب من العائلات المحيطة به عدم استخدام المفرقعات في الأعياد خشية العودة إلى مشاهد تلك الحرب.

وقالت مصادر عبرية إن هناك اعتقادًا أن الجندي أقدم على الانتحار في النهاية؛ للتخلص من هواجسه وصدمته النفسية من تلك الحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين