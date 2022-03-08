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رئيس الحركة النسائية بحماس لـ"فلسطين أون لاين": الفلسطينيات يصنعن التاريخ

08 مارس 2022 . الساعة 13:51 بتوقيت القدس
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قالت فاطمة شراب، رئيس الحركة النسائية في "حماس" إن المرأة الفلسطينية تمثل في اليوم العالمي للمرأة وفي كل الأيام أنموذجاً للعطاء وتصنع التاريخ وتحقق المجد للوطن.

وأكدت شراب في حديث خاص لـ"فلسطين أون لاين" أن الثامن من آذار بالنسبة للمرأة الفلسطينية ليس تاريخاً يمجد أو يذكرنا بحقوق هذه المرأة، "بل هي في كل يوم تصنع تاريخاً وتحقق مجداً وتبني كرامة لأنها الحصن المنيع والدرع المتين لهذا الوطن".

وأضافت: "نوجه التحية لكل امرأة في كل البقاع وكل امرأة على الثغور، وإلى المرأة الفلسطينية التي تمثل أيقونة العطاء".

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فاطمة شراب

وأردفت بالقول: "نرسل التحية إلى الشهيدات الأكرم منا جميعاً اللواتي ضحين بحياتهن من أجل فلسطين، وللأسيرات اللواتي ضحين بزهرة شبابهن من أجل أن يعيش الوطن حراً".

ووجهت تحيتها إلى المرابطات في القدس المحتلة والضفة الغربية وأراضي الداخل المحتل ولنساء فلسطين في الشتات.

وتابعت: "بوركت الهبّات والعطاءات والروح الوطنية التي نراها من المرأة الفلسطيني في سابق الأيام، ولنا جولات في قادم الأيام لنرفع العلم فوق مآذن الأقصى وموعدنا مع العودة قادم وأبواب السجن ستفتح للأسيرات ليتنسمن عبق الحرية".

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#حماس #الحركة النسائية #فاطمة شراب

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