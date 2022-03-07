محكمة السلطة بأريحا تعقد الجلسة الـ 41 للناشطة جبارة

بالتزامن مع حديث رئيس حكومة رام الله، محمد اشتية، عن يوم المرأة العالمي، ودعوته لضمان حقوقها السياسية والمادية والقانونية، عقدت محكمة السلطة في أريحا الأحد، الجلسة رقم 41 لمحاكمة المعتقلة السياسية المفرج عنها سهى جبارة.

ووثقت "جبارة" ما تعرضت له من تحقيقٍ قاسٍ تخلله تعذيب جسدي ونفسي وتهديد ووعيد وسوء معاملة وحرمان من الطعام والنوم واستخدام الحمام على مدار أيام.

وحضر جلسة المحكمة المذكورة عدد من الهيئات والبعثات الدبلوماسية والحقوقية وإعلاميين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وقد عبرّت سهى جبارة أثناء إدلائها بتفاصيل ما جرى معها منذ ليلة اعتقالها الواقعة في ٣-١١-٢٠١٨ لدى اللجنة الأمنية المشتركة في أريحا (مقر الأمن الوقائي)، حيث أتيح لها لأول مرة الحديث حول تفاصيل ما جرى معها.

كما أفادت جبارة للمحكمة بما تعرضت له من إجراءات تصعيدية بعد نقلها إلى سجن أريحا نتيجة شروعها في إضراب مفتوح عن الطعام استمر لمدة ٢٧ يومًا قبل أن يتم الإفراج عنها باتفاق قضى بتعليق الإضراب مقابل الإفراج، وبالفعل تم الإفراج عنها بتاريخ ٩-١-٢٠١٩ بعد ٦٧ يومًا من الاعتقال فيما كانت تتماثل للعلاج لدى مستشفى جامعة النجاح.

وقد ختم فريق الدفاع بينة الدفاع، فيما طلبت النيابة العامة إمهالها لتقديم مرافعتها، وقد تم تأجيل الجلسة لهذه الغاية حتى تاريخ ٢٥-٤-٢٠٢٢.

المصدر / فلسطين أون لاين