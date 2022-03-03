فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تهنئ حزب فدا بذكرى انطلاقته الـ 32

21 وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بـ"كورونا" لدى الاحتلال

"الشباب والثقافة" تُوقّع مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج "دلني على السوق 4"

لبنان.. استمرار تطعيم اللاجئين في مخيمي "نهر البارد" و"البداوي" ضد "كورونا"

15 وفاة و861 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الضفة وغزة

الدعوة لاعتبار غدًا الجمعة يومًا للاشتباك مع الاحتلال

للتضييق على المواطنين.. الاحتلال يوسع حاجزاً عسكرياً وسط الخليل

تقرير: أكثر من 20 اقتحامًا للأقصى ومنع رفع الأذان 43 وقتًا في الإبراهيمي

دعوات لإحياء فجر "النصر قريب" بالأقصى غدًا

وظيفة شاغرة في شركة ريادة فلسطين

إعلان تيك توك داخلي

لبنان.. استمرار تطعيم اللاجئين في مخيمي "نهر البارد" و"البداوي" ضد "كورونا"

03 مارس 2022 . الساعة 13:21 بتوقيت القدس
...
مركز تطعيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان (أرشيف)

واصلت طواقم وفرق جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في لبنان، بالتعاون مع جمعية "أطباء بلا حدود"، لليوم الثاني على التوالي، حملة التطعيم التي بدأتها في مخيميّ "نهر البارد" و"البداوي" شمالي لبنان، ضد فيروس "كورونا".

وقال مسؤول وحدة الإسعاف والطوارئ في مشفى "الهمشري" (المحاذي لمخيم "عين الحلوة" في صيدا)، الطبيب زياد أبو العينين، في تصريح نشرته وكالة "قدس برس": إن "الحملة تأتي استكمالاً للخطة التي وضعتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لمكافحة فيروس كورونا والمتحور (أوميكرون) المنتشر بشكل كبير في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بلبنان".

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعاً بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاءٍ لإدارة الإحصاء المركزي اللبناني لعام 2017، حيث يقاسون أوضاعاً اقتصادية وإنسانية صعبة، فاقمها انهيار العملة المحلية في البلاد، إضافة إلى الإجراءات المتبعة لمنع انتشار فيروس "كورونا".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#اللاجئين الفلسطينيين في لبنان #كورونا #البداوي #تطعيم اللاجئين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة