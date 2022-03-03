لبنان.. استمرار تطعيم اللاجئين في مخيمي "نهر البارد" و"البداوي" ضد "كورونا"

واصلت طواقم وفرق جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في لبنان، بالتعاون مع جمعية "أطباء بلا حدود"، لليوم الثاني على التوالي، حملة التطعيم التي بدأتها في مخيميّ "نهر البارد" و"البداوي" شمالي لبنان، ضد فيروس "كورونا".



وقال مسؤول وحدة الإسعاف والطوارئ في مشفى "الهمشري" (المحاذي لمخيم "عين الحلوة" في صيدا)، الطبيب زياد أبو العينين، في تصريح نشرته وكالة "قدس برس": إن "الحملة تأتي استكمالاً للخطة التي وضعتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لمكافحة فيروس كورونا والمتحور (أوميكرون) المنتشر بشكل كبير في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بلبنان".



ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعاً بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاءٍ لإدارة الإحصاء المركزي اللبناني لعام 2017، حيث يقاسون أوضاعاً اقتصادية وإنسانية صعبة، فاقمها انهيار العملة المحلية في البلاد، إضافة إلى الإجراءات المتبعة لمنع انتشار فيروس "كورونا".

المصدر / فلسطين أون لاين