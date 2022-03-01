الاحتلال يهدم منشآت ويجرّف أرضًا جنوب القدس

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشآت وجرفت الأرض التي أُقيمت عليها في حي غزيل ببلدة صور باهر جنوبي القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أراضي تعود للمقدسي رؤوف شقيرات، ومنعت الأهالي من الاقتراب منها عقب إحاطتها.

وأوضحت أن آليات الاحتلال هدمت كل ما على الأرض من منشآت تتمثل في بركس ومخازن ومعدات عمل، ومن ثم هدمت الأسوار الداخلية والخارجية للأرض وجرفتها بالكامل.

و تبلغ مساحة الأرض أربعة دونمات، تحتوي بركسا بمساحة 18 مترًا مربعًا، ومخازن تصل لنحو 280 مترًا مربعًا.

ومنذ احتلال كامل القدس عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 2000 منزل في المدينة، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين، عبر سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.

وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصادق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.

ورصد التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، هدم سلطات الاحتلال (317) منزلا خلال عام 2021 المنصرم.

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد الاعتداءات على دور العبادة والمقدسات (387) اعتداء، وعدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (830) منشأة، بعضها هدمها أصحابها بيدهم مكرهين لتجنب دفع غرامات عالية، فيما بلغ عدد الممتلكات المصادرة (224) تنوعت بين مصادرة لمبالغ مالية ومعدات ومركبات.

المصدر / فلسطين أون لاين