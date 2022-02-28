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بالصور خان يونس: وقفة منددة بتصريحات رئيس الوزراء الفرنسي حول القدس

28 فبراير 2022 . الساعة 12:50 بتوقيت القدس
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جانب من الوقفة بخان يونس (تصوير: ياسر فتحي)
خان يونس/ محمد أبو شحمة:

نظمت دائرة القدس في المجلس التشريعي بغزة، اليوم الإثنين وقفة منددة بتصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، الذي قال خلالها بأن مدينة القدس المحتلة "عاصمة أبدية للشعب اليهودي".

وشارك في الوقفة التي أقيمت في "ساحة باب العمود" في مدينة أصداء بخان يونس، جنوبي قطاع غزة، مقرّر لجنة القدس في المجلس التشريعي ورئيس فرع مؤسسة القدس الدولية في الأراضي الفلسطينية، أحمد أبو حلبية، والنائب في المجلس التشريعي، مشير المصري، وأعداد من الشبان.

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ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات تدين تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي، وأخرى تؤكد أحقية الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، والمسجد الأقصى، والأعلام الفلسطينية.

بدوره، أكد أبو حلبية، أن الوقفة تحمل رسالة للتأكيد على أن القدس عاصمة لفلسطين والشعب الفلسطيني، وهي حق خالص له، وللمسلمين في جميع أنحاء المعمورة.

وقال أبو حلبية في تصريح لـ"فلسطين أون لاين": "الوقفة جاءت أيضا لتندد وترفض تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، الدي قال لأحد زعماء الاحتلال، أن القدس عاصمة الاحتلال وليس عاصمة للشعب الفلسطيني".

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وأضاف أبو حلبية: "من خلال الوقفة الاحتجاجية نكذب المجرم رئيس الوزراء الفرنسي وتصريحات، ونؤكد أن القدس والمسجد الأقصى المبارك، هي حق للمسلمين، ولا يوجد ارتباط لليهود بها من قريب أو من بعيد".

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#القدس #وقفة #عاصمة فلسطين

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