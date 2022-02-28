مواقف المحامي "الأيوبي" المتناقضة في جريمة اغتيال "بنات" تثير سخط النشطاء

رام الله-غزة/ جمال غيث:

ظهرت مواقف المحامي زيد الأيوبي المتناقضة واضحة أمام الملأ، فتارة يبدي استياءه الشديد من جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات في يونيو/ حزيران الماضي، وتارة أخرى يدافع عن المتهمين القتلة.

تغيرت مواقف الأيوبي وفق تصريحات نشرت له على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عكسي، فبدلًا من الدفاع عن الضحية، بدا مؤيدا للمجرم مدافعا عن عناصر الأمن المتهمين في جريمة اغتيال بنات.

نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي سلطوا الضوء على مواقف "المحامي الفاسد" كما وصفوه، بعد ظهوره في البرنامج الاستقصائي "ما خفي أعظم" الذي بثته فضائية الجزيرة مساء الجمعة الماضية، وسلط الضوء على قضية اغتيال الناشط بنات.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقابلات صحفية مع المحامي الأيوبي قبل وبعد توكيله محاميًا للمتهمين في جريمة اغتيال بنات، أظهرت التناقض الواضح بينهما.

ووفق نشطاء، فإن الاسم الحقيقي للمحامي الأيوبي، هو زيد نعيم الطوباسي، ولكن عائلته تبرأت منه بعد قيامه بتسريب عقارات وأراض فلسطينية لصالح مشاريع استيطانية إسرائيلية ما اضطره إلى حمل كنية عائلة زوجته.

وأكد نشطاء في منشوراتهم بأن المحامي الأيوبي طرد من قاعة إحدى المحاكم في الضفة الغربية المحتلة بعدما حضر إليها بحالة من السُّكر وبملابس غير لائقة بالمحامين الذين يقفون بين أيدي القضاة.

وقفه عن العمل

وفي مايو/ أيار 2021 جمدت نقابة المحامين الفلسطينيين عضوية المحامي الأيوبي، وأوقفته عن مزاولة المهنة، وأحالته موقوفًا عن العمل إلى المجلس التأديبي.

وذكرت النقابة في بيان سابق لها أن الأيوبي خالف أدبيات نقابة المحامين وأنظمتها ومدونة سلوكها، وأنظمة ولوائح اتحاد المحامين العرب التي تعتبر نقابة المحامين جزءًا لا يتجزأ منها.

وجاء القرار على خلفية شن المحامي الأيوبي هجوما عبر وسائل إعلام عبرية على المقاومة الفلسطينية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو الماضي، وبرأ جيش الاحتلال من جرائمه، محملًا المقاومة المسؤولية.

وظهر الأيوبي في مقابلة على قناة "آي 24" العبرية بعد جريمة اغتيال بنات، باعتباره عضوًا في المجلس الثوري لحركة "فتح"، ونفى قيام أجهزة أمن السلطة بالاعتداء على المتظاهرين المندّدين بالجريمة في رام الله، رغم صدور مئات الصور والفيديوهات التي وثّقت الاعتداءات.

وكتب ياسين عز الدين على تويتر: "ما قاله المدعو زيد الأيوبي يمثل الطريقة التي يفكر بها قادة ومسؤولي وكوادر سلطة أوسلو، الفرق أنهم يحاولون إخفاء ذلك بكلمات منمقة أما هو فصريح حد الوقاحة"، متسائلًا: "هل تقبلون بأن يتحكم مثل هؤلاء الناس بمصيركم وحياتكم وحاضركم ومستقبلكم؟".

وقاحة علنية

وقالت ميس القناوي عبر تويتر: "العميل زيد الأيوبي، محامي قتلة الشهيد نزار بنات، اسمه الحقيقي الطوباسي، غير كنيته لكنية زوجته بعد أن تبرأت منه عائلته بسبب تخابره مع الكيان، وتسريبه عقارات وأراض، وفصل من النقابة أكثر من 3 مرات آخرها لهجومه على المقاومة في أثناء معركة سيف القدس".

وذكر عاطف ناصر في تغريدة له على تويتر أن "أشهر كذبات محامي قتلة نزار بنات زيد الأيوبي في برنامج ما خفي أعظم، أولا أن نزار كان مصابا بعدة أمراض قلبية وانسداد في الشرايين بنسبة 70%، إلا أن التقرير الطبي نفى ذلك وأكد أنه كان بصحة جيدة قبل اغتياله، ثانيًا أن نزار لم يكن على قائمة اعتقال مطلوبين بينما الوثائق المعروضة كانت عكس ذلك".

وقال حيدر على تويتر: "زيد الأيوبي مُحامي قتلة نزار وقح جدا لدرجة وصف القتلة بالفرسان والأبطال، ما وجدت أحقر منه ولا من أسلوبه"، واصفا إياه بـ"ذي الوجهين" قبل وبعد توكيله محاميًا للمتهمين في قتل بنات.

وكتب الناشط عبد عبد على "فيس بوك": "المحامي زيد الأيوبي جهز نفسك أمام عدالة السماء، والله ما أخرجك بهذا الدور إلا لتكون عبرة والأيام دول".

وغرد الناشط محمد عثمان: "كله كوم والوقح زيد الأيوبي محامي قتلة نزار بنات كوم ثاني، أوقح من هيك ما مر عليّ!"، بينما كتب يوسف سامي: "الجديد الذي ظهر في هذه الحلقة من ما خفي أعظم درجة الوقاحة والوضاعة التي ظهر فيها محامي المتهمين زيد الأيوبي".