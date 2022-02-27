عقد الجمعية العمومية لنادي الزهراء الرياضي بغزة

عقدت الجمعية العمومية لنادي الزهراء الرياضي اجتماعا لاختيار أعضاء جدد لمجلس إدارة النادي بحضور 87 عضوا.

وقالت الجمعية في تصريح بيان مقتضب، وصل "فلسطين أون لاين"، نسخة عنه اليوم الأحد، إنه تم تشكيل لجنة تسيير أعمال لنادي الزهراء الرياضي مكونة من رئيس النادي وأمين السر وأمين الصندوق وأعضاء آخرين لاختيار الأعضاء.

وأكدت أن الاجتماع عقد بحضور كرم أبو مدين مدير دائرة الأندية في المحافظة الوسطى في المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبحضور (٦٧) عضوًا مسددًا من أصل (٨٧ )عضواً مسدداً.

وأضافت "بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، تم خلالها قراءة التقرير المالي و الإداري، ومن ثم التصويت على المرشحين المتقدمين للعضوية وعددهم سبعة أعضاء.

وتابعت، تم اختيار أعضاء مجلس إدارة نادي الزهراء الرياضي لدورة (2022-2025) وهم حسام الشوا رئيسا وناصر حمدان نائبا ود.يحيى قاعود أمين السر, وناصر حرب أمين الصندوق ومحمد الخطيب اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة وعماد أحمد اللجنة الاجتماعية والثقافية وحسام ماضي المشرف الرياضي.

وأوضحت الجمعية العمومية للنادي أن الأعضاء السبعة الذين تم اختيارهم فازوا بالتزكية من قبل الجمعية العمومية لنادي الزهراء الرياضي.

ووجه نادي الزهراء الرياضي الشكر لكل من المجلس السابق على ما بذله من جهد خلال الفترة السابقة ولجنة تسيير الأعمال لإجراء العملية الانتخابية بنجاح و لجنة الإشراف على الانتخابات المعتمدة من المجلس الأعلى لوزارة الشباب والرياضة.

المصدر / فلسطين أون لاين