فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أوكرانيا.. مقتل 57 شخصا جراء التدخل العسكري الروسي

عشرات المستوطنين يقتحمون كفر الديك ويهاجمون الأهالي

الحية: ما يجري اليوم في القدس هو مسرح لعودة سيف قدس ثانية

المحرر القواسمي يدعو لإطلاق أوسع حراك ضد الاعتقال الإداري

بايدن يعلن فرض "عقوبات مدمّرة" على روسيا

الصحة: سحبنا جهاز (ct) من الشفاء إلى شهداء الأقصى

28 عاما على مجزرة الحرم الإبراهيمي ومخططات التهويد والسيطرة مستمرة

مصادر مقدسية: تسريب عقار جديد في رأس العامود بسلوان

الدفاع الروسية: قواتنا دمرت 74 منشأة عسكرية في أوكرانيا

سيدة أمريكية تنجب طفلة في غرفة 2 بتاريخ 22/2/2022 الساعة 2:22

إعلان تيك توك داخلي

الحية: ما يجري اليوم في القدس هو مسرح لعودة سيف قدس ثانية

24 فبراير 2022 . الساعة 22:16 بتوقيت القدس
...

أكد ر ئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، د. خليل الحية، اليوم الخميس، أن ما يجري اليوم في القدس من انتهاكات بحق المقدسيين هو مسرح لعودة سيف قدس ثانية وثالثة.

وقال الحية في لقاء عبر "قناة فلسطين اليوم": نحن في حركة حماس وكل الفصائل قلنا أن القدس خط أحمر بالنسبة لنا، مشيراً إلى أن العمل القومي الفردي يشكل مصدر قلق للاحتلال ويرعبه.

وأضاف :"الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل يناضل من أجل الحفاظ على هويته العربية وكشف زيف الاحتلال، كما أنه يشكل أيقونة مواجهة ومقاومة في وجه الاحتلال"، مؤكداً أن التنسيق الأمني هو الخنجر المسموم في قلب وظهر الشعب الفلسطيني.

وبشأن ملف صفقة تبادل الأسرى، أشار الحية، إلى أن الاحتلال يتعامل مع ملف تبادل الأسرى تعاملاً إعلامياً وانتخابياً وهو ليس جاداً في هذا الملف.

وقال الحية: "نحن جادون في إبرام صفقة تبادل أسرى ومتمسكون بما لدينا".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#القدس #الأسرى #حركة حماس #د. خليل الحية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة