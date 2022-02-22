فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مصدر فلسطيني: ماجد فرج طلب من قطر تأجيل حلقة "ما خفي أعظم"

بلدية خان يونس: هدفنا تنظيم الأسواق ونحيي الداعمين لجهودنا

لقاء أكاديمي يوصي بتقوية المناعة التنظيمية في المؤسسات الإعلامية

استشهاد طفل برصاص الاحتلال جنوبي بيت لحم

تحقيق يكشف عن تدخل أجهزة السلطة في الانتخابات بالضفة

دراسة "كبرى" تكشف حقيقة علاقة الخضراوات بأمراض القلب

مصر تحدد صلاة التراويح في رمضان بنصف ساعة

"صلاح" يقترب من تحقيق رقم مميز بدوري الأبطال

الشرطة توضح حيثيات حادثة سوق الجوالات بخان يونس

"الميزان": الاحتلال يحرم آلاف العمال الغزيين من حقوقهم الأساسية

إعلان تيك توك داخلي

بلدية خان يونس: هدفنا تنظيم الأسواق ونحيي الداعمين لجهودنا

22 فبراير 2022 . الساعة 21:21 بتوقيت القدس
...

أكدت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة، أنها تنفذ حملة لتنظيم أسواق المدينة، خاصة البسطات الدائمة والثابتة التي تغلق الشوارع بالكامل وتعيق الحركة المرورية وتشكل عائقاً أمام حياة المواطنين.

وعقبت البلدية على الفيديو الذي تم تداوله اليوم عبر مواقع التواصل: "تم إخطار صاحب البسطة وغيره بعدم مبيتها في الشارع مع السماح له بأن تكون بسطة متحركة إلا أنه لم يلتزم بالنظام".

وأضافت "خلال حملة لتنظيم المدينة قام أحد المواطنين من أصحاب البسطات بالاعتداء على موظفي البلدية والشرطة باستخدام ماسورة حديد كما يظهر في الفيديو المتداول".

وبينت أن الشرطي قام بتنحية الماسورة ونزعها من المواطن وليس الاعتداء عليه كما يُروج، حيث تم اتخاذ الإجراءات المتبعة بحق المخالفين للنظام.

وأوضحت البلدية أنها فتحت تحقيقاً داخلياً للوقوف على الأسباب التي أدت إلى تصعيد الموقف والسعي لعدم تكرارها.

وشددت على حرصها توفير كل مقومات الصمود وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وخاصة أصحاب البسطات في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

وجاء في بيانها "نثمن الجهود المخلصة من قبل عائلات خان يونس وتجمعاتها الشبابية ومخاتيرها والنخب المجتمعية وأصحاب البسطات الذي يساندون جهود البلدية في تنظيم شوارع المدينة".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#خان يونس #بلدية خان يونس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة