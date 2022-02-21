منتدى الإعلاميين يدعو لإنهاء المماطلة بإجراء انتخابات نقابة الصحفيين

عبّر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن فخره واعتزازه بالتجربة الديمقراطية والنقابية التي سطرتها نقابة المهندسين عبر التزامها بإجراء الانتخابات الدورية على قاعدة الشراكة الوطنية، متجاوزة بذلك كل العقبات والتحديات التي يتذرع بها البعض ليعطل المسار الانتخابي في النقابات والاتحادات، لاسيما في نقابة الصحفيين المفتقدة للشرعية منذ زمن طويل كان آخرها عام 1999.

وقال المنتدى في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الإثنين، إنه قد آن الأوان لإنهاء حالة التفرد في نقابة الصحفيين، وتعطيل المسار الديمقراطي فيها.

وأكد المنتدى أن إجراء الانتخابات في نقابة الصحفيين كاستحقاق لا مفر منه، وأنه لم يعد لأي ذرائع ومبررات تعيق إجراء الانتخابات أي معنى في ظل إسقاط نقابة المهندسين لكل الذرائع.

وأضاف البيان: إن نقابة المهندسين بانتخاباتها الدورية تجسد نموذجاً نقابياً ديمقراطياً وحدوياً يحتذى به، وينبغي على فرسان الإعلام الفلسطيني أن ينتزعوا حقهم بنقابة تليق بهم وبتضحياتهم، وأن تكون قادرة على الاستجابة لاحتياجاتهم المهنية وحماية مصالحهم والدفاع عنهم، لاسيما في ظل وجود أجيال شابة من الصحفيين حرمت من عضوية النقابة ومن ممارسة حقها في انتخاب واختيار من يمثلها في النقابة، فضلاً عن أن استمرار الصمت على وضع نقابة الصحفيين الراهن يعني استمرار مسلسل دفع فاتورة ضعفها وعجزها عبر استمرار الانتهاكات بحق الصحفيين والتغول عليهم وعلى حقوقهم بأشكال وصور مختلفة.

وطالب المنتدى بضرورة الاستجابة لنبض الصحفيين عبر إطلاق قطار الانتخابات النقابية بما يكفل تمتين وتعزيز البيت الداخلي للصحفيين ويمكنهم من مواجهة التحديات الماثلة أمامهم لاسيما بعد إتاحة الفرصة أمام الأجيال الشابة من الصحفيين لممارسة حقها بالاقتراع واختيار ممثليها في نقابة مهنية قادرة على تلبية احتياجاتهم وحماية حقوقهم ومصالحهم في ظل حالة الاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ودعا منتدى الأطر والمؤسسات الصحفية لتحمل مسؤولياتها تجاه دفع عجلة الإصلاح في نقابة الصحفيين، مشددا على ضرورة وضع خطة عمل لترجمة مبادرات إصلاح النقابة عبر تحديد سقف زمني واضح لذلك، والانطلاق من مبدأ الشراكة في إنجاز الانتخابات النقابية التي باتت مستحقة منذ سنوات عديدة، وآن الأوان لإنجازها وفق الأصول النقابية والديمقراطية.

المصدر / فلسطين أون لاين