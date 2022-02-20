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قناة الأقصى تطلق بثها الفضائي عالي الجودة

20 فبراير 2022 . الساعة 18:06 بتوقيت القدس
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قناة الأقصى الفضائية
غزة-عزام حافظ

أطلقت قناة الأقصى الفضائية اليوم الأحد، بثها عالي الجودة (HD) عبر الهواء مباشرة.

وقال مدير عام الفضائية إبراهيم ظاهر إن الانطلاقة الجديدة لبث القناة بالجودة العالية يأتي ضمن مساعيها للتطوير.

وأوضح في تصريح لـ "فلسطين أون لاين" أن الصورة ستصل بوضوح أكبر للمشاهدين، وستوفر راحة لعين المتابعين.

وأشار إلى أن العمل بالتقنية الجديدة، جاء تتويجاً لمساعي تطوير القناة بدءاً من افتتاح مقرها الجديد في أكتوبر المنصرم، بعد تدميره من قبل طائرات الاحتلال خلال عدوان مايو الماضي، مروراً بإطلاق خطة برامجية جديدة، وحلة متنوعة لمنصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن القناة تعكف على إطلاق موقع إلكتروني جديد، سيكون بمثابة أرشيف لإنتاجات القناة، بالإضافة لنافذة البث المباشر على مدار الساعة.

وتابع: " سنكون أيضاً على موعد مع خطة برامجية خاصة بشهر رمضان المبارك، ذات طابع ديني تربوي تعبوي، ستضم العرض الأول لمسلسل "قبضة الأحرار".

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#قناة الأقصى #البث الفضائي

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