الهندي: هناك توجه لدى الفصائل لتفعيل العمل الجماهيري شرق القطاع

قال مسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. محمد الهندي، إن هناك توجه لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة لتفعيل عمل جماهيري مؤثر وقوي شرق القطاع، نصرةً وإسنادًا لأهالي الشيخ جراح في القدس، والسيلة الحارثية في جنين بالضفة المحتلة، مشيرًا إلى أنه سيتم البت في ذلك قريبًا.

وأضاف الهندي، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن الفصائل في غزة تدرس كيفية الاشتراك في معركة القدس وجنين، بهذا الوقت، محذرًا الاحتلال من التمادي في اعتداءاته على المواطنين في القدس والضفة.

وعد أن اعتداءات الاحتلال على القدس وأحيائها السكنية هي محاولات للانقلاب على أي تفاهمات سابقة.

وأشار الهندي إلى أن سلطات الاحتلال تحاول استغلال الأوضاع الإقليمية في استمرار اعتداءاتها على بيوت المقدسين وهدمها.

وبيّن أن المواجهة مع العدو تتسع في كافة مدن الضفة والقدس والنقب المحتل، لافتًا إلى أنها ملامح نحو بداية تشكيل انتفاضة جديدة.

وأكد الهندي، أن معركة حي الشيخ جراح هي معركة كل الشعب الفلسطيني كافة، وتابع: إن "معركة القدس والسيطرة على أحيائها، معركة طويلة، وقد بدأنا نراكم فيها نقاط من الوحدة والقوة، وأن هناك رجال يحمونها".

وشدد على أن طريق المقاومة هو الوحيد لانتزاع الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، على "عكس طريق أوسلو الفاشلة".

المصدر / فلسطين أون لاين