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الاحتلال يجبر عائلتين على هدم منزليهما في صور باهر

13 فبراير 2022 . الساعة 17:58 بتوقيت القدس
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الاحتلال يجبر المقدسيين على هدم منازلهم ذاتيا بذرائع واهية

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عائلتين مقدسيتين، على هدم منزليهما ذاتيّا في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وهدمت عائلتا دبش وكركي، منزليهما، بعد أن هددتهما بلدية الاحتلال بتغريمهما 200 ألف شيقل تكلفة الهدم، بحجة عدم الترخيص.

وأشارت مصادر مقدسية، إلى أنّ المنزل مُقامٌ منذ عام 2012 ومُكوّن من طابقين وتسكنه عائلتان تَضُمّان 14 فردًا.

وفي سلفيت شمال الضفة الغربية، أقدم مستوطنون، على هدم وتخريب خمس غرف زراعية في الجهة الشمالية الغربية من بلدة كفر الديك غرب المحافظة.

هدم غرف زراعية

وأفادت مصادر محلية بأنّ مجموعة من المستوطنين هدمت وخربت خمس غرف زراعية تعود للمواطنين، في منطقتي خلّة القمح، وسوسية.

وخلع المستوطنون أبواب الغرف وحطّموا النوافذ وقطعوا مواسير المياه، وأتلفوا أكياس الأسمنت، كما حطّموا ألواح الطاقة الشمسية.

وهدمت قوات الاحتلال كذلك، غرفة زراعية، وبئرًا لجمع المياه، واقتلعت أشجار زيتون في بلدة بيت أُمّر شمال الخليل.

وقال الناشط محمد عوض، إنّ قوات الاحتلال هدمت غرفة زراعية في منطقة "وردان" شرق البلدة، تعود ملكيتها للمواطن عودة صبارنة.

كما هدموا بئرًا زراعية واقتلعوا عددًا من أشجار الزيتون خلال عملية الهدم، وأجبروا المواطن محمد ناصر العلامي على هدم مخزن في وادي الشيخ، بحجة قربه من الشارع الاستيطاني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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