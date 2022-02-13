حماس: هجوم المستوطنين على حيّ الشيخ جرّاح عدوان سافر ولعب بالنار

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة أن "هجوم قطعان المستوطنين يسوقهم المدعو بن غفير على أهلنا في حيّ الشيخ جرّاح في جنح الليل هو عدوان سافر ولعب بالنار في القدس، التي تشتعل من أجلها كل فلسطين نصرة بكل ما تملك".

وحذر حمادة في تصريح صحفي، بعد منتصف الليل، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه "من مغبة الاستمرار في هذا التغول، الذي هو بمثابة عبث في صواعق التفجير التي لن تنفجر إلا في وجهه.

ودعا حمادة أبناء شعبنا وخاصة أهلنا في القدس إلى النفير لنصرة وغوث أهلنا في حيّ الشيخ جرّاح ولتكن كل مدن وقرى الضفة والقدس ميدان مواجهة مع الاحتلال الغاشم ومستوطنيه.

يذكر أن عشرات المستوطنين احتشدوا في حي الشيخ جراح وبالتحديد عند منزل عائلة سالم المقدسيّة التي استولى المستوطنون على منزلهم، واعتدوا على أهالي الحيّ بالغاز المسيّل للدموع ومن خلال إلقاء الحجارة.

وقالت شرطة الاحتلال إن "سيارة اصطدمت بأحد الأشخاص في المكان واعتقلت الشرطة سائق السيارة وادعى أنه تأثر من المسيل للدموع" وعليه لم يسيطر على السيارة.

وفي وقت سابق مساء أمس السبت، أعلن عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، أنه سيفتتح يوم غد الأحد، مكتبه البرلماني في حيّ الشيخ جرّاح، لزعمه أنه "سيحرس عائلة مستوطنين الدولة لم توفر لهم الحماية".

المصدر / فلسطين أون لاين