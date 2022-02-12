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بعد الاتفاق مع الكتل الطلابية.. جامعة بيرزيت تعلن عودة التعليم الوجاهي

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بعد الاتفاق مع الكتل الطلابية.. جامعة بيرزيت تعلن عودة التعليم الوجاهي

12 فبراير 2022 . الساعة 20:00 بتوقيت القدس
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أعلن مجلس جامعة بيرزيت، مساء اليوم، عن عودة التعليم الوجاهي بعد غد الاثنين، وعن البدء بالامتحانات النهائية يوم الأربعاء بعد المقبل، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في الرابع عشر من مارس/ آذار.

جاء هذا الإعلان بعد توقيع اتفاق مع ممثلي الكتل الطلابية فجر اليوم السبت، أعلن بموجبه فتح أبواب الجامعة اليوم السبت، بعد إغلاق استمر لأكثر من أربعين يومًا.

وأوضح مجلس الجامعة في بيان له، أن الاتفاقية مع الكتل "اشتملت على ثلاثة محاور أساسية تؤكّد على ضمان استمرار حرية الأنشطة الطلابية النقابية والوطنية، وانتظام العمل الأكاديمي والإداري بالجامعة، بالإضافة إلى تجنب تكرار إغلاق الجامعة والالتزام باحترام القوانين ومدونة السلوك، وناقش المجلس آليات تطبيق الاتفاقية".

وأثنى المجلس على "جهود لجنة الحوار وكافة الجهات التي ساهمت في التوصل لاتفاق، واستمع إلى تقرير عن عملها الذي أفضى إلى اتفاق مع الطلبة ينهي إغلاقهم للجامعة".

ومساء أمس الجمعة، أعلنت الكتل الطلابية في الجامعة، التوصّل إلى اتفاقٍ مع إدارة بيرزيت، يقضي بإنهاء الأزمة، بعد يوم واحد من تقديم القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة عنان الأتيرة استقالتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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