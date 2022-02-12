أمام سجن الدامون.. نشطاء يحتفلون بأعياد ميلاد الأسيرات

أحيا عشرات النشطاء الفلسطينيين مساء اليوم السبت أعياد ميلاد الأسيرات في سجن الدامون اللاتي مرت أعيادهن خلال الشهر الجاري.

وقالت سيرين جبارين الناشطة في مجموعة "نشطاء من أجل أسيرات الدامون": جئنا لدعم أسيرات الدامون اللاتي يعانين من القمع والتهميش.

وأوضحت أن الوقفة جاءت بمبادرة من نشطاء من أجل أسيرات الدامون للاحتفال بأعياد ميلاد الأسيرات، وتابعت، "الأسيرات يسمعننا ويعلمن بأننا نتواجد هنا من أجلهن.. وصلتنا رسائل من بعض الأسيرات ليعلمننا بأنهن يسمعننا".

وقالت سهير بدارنة الناشطة في "مجموعة نشطاء من أجل أسيرات الدامون"، إن المجموعة تقوم بالعمل مع نشطاء كل شهر لدعم الأسيرات في سجون الاحتلال.

وأضافت، "هذا الشهر تمر أعياد بعض الأسيرات ولذلك قررنا أن نحتفل بهن ونغني لهن.. هذه الفعالية مهمة جدًا بالنسبة للأسيرات.. الأسيرات على الشبابيك ويسمعننا.. ووصلتنا رسائل تثبت بأنهن يعلمن بأننا هنا من أجلهن".

وأشار الناشط السياسي محمد نصرة من مدينة عكا، إلى أن هدف الوقفة هو إيصال رسالة للأسيرات بأن النشطاء يدعموهن ويقفون إلى جانبهن.

وتابع، "مهما حاولوا وضع الأسيرات خلف السجون فإنهن أحرار.. الأسيرات مهمشات في كثير من الأحيان.. ندعو الإعلام للتركيز على القضايا المتعلقة بهن وعلى المعاناة والعنجهية التي يتعامل بها الاحتلال مع الأسيرات".

المصدر / الجرمق