"حنيني": جنازة شهداء نابلس أكدت أن المقاومة هي الخيار لردع المحتل المجرم

أكد القيادي في حركة "حماس" عبد الحكيم حنيني أن الرسالة الواضحة في جنازة الشهداء تقول لكل الفصائل أن المقاومة هي الخيار الوحيد لردع المحتل المجرم.

وأشار حنيني في حديث لقناة الأقصى إلى أن الهتافات التي صدحت بها الجماهير الفلسطينية تعبر عن حقيقة هذا الشعب المقاوم الذي لن يتخلى عن سلاح ودرب المقاومة.

وأوضح أن الجماهير التي خرجت اليوم في جنازة الشهداء الثلاثة تعبر عن مدى تمسك شعبنا بالمقاومة بكافة أشكالها.

وقال حنيني إن هجمات وتغول المستوطنين مستمرة وبالتالي من الطبيعي أن يدافع شعبنا عن أرضه.

وشدد على أن المقاومة هي رد طبيعي على هدم الاحتلال للبيوت والاعتداءات المستمرة بحق الفلسطينيين.

كما أكد على أن الوحدة الوطنية والمقاومة هي خياراتنا لتحرير فلسطين.

وشيّع الآلاف من جماهير شعبنا في محافظة نابلس، مساء اليوم الثلاثاء، جثامين الشهداء الثلاثة الذين اغتالتهم قوة خاصة تابعة للاحتلال بمنطقة المخفية.

وانطلقت جنازة الشهداء أشرف المبسلط وأحمد مبروك "الشيشاني" ومحمد الدخيل "أبو الرائد"، من أمام مشفى رفيديا في مدينة نابلس باتجاه دوار الشـهداء وسط المدينة.

ورددت جماهير نابلس هتافات:" الانتقام الانتقام يا سرايا ويا قسام"، و"فليسقط غصن الزيتون ولتحيا البندقية"، و"حط السيف قبال السيف احنا رجال محمد ضيف".

المصدر / فلسطين أون لاين