لعدم الالتزام بالأنظمة.. عشراوي تعلن مقاطعة جلسة المركزي

أعلنت الدكتورة حنان عشراوي العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مساء اليوم، مقاطعتها جلسة المجلس المركزي، التي ستنطلق مساء غد الأحد، وسط مقاطعة واسعة من القوى والشخصيات السياسية.

وقالت عشراوي في رسالة لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، تبلغه فيها قرارها "يؤسفني إعلامكم بقراري عدم المشاركة في جلسة المجلس المركزي والمقرر عقدها يومي الأحد والإثنين 2022/2/7-6"

وأكدت أن عدم مشاركتها يرجع "لعدم الالتزام بالأنظمة واللوائح الداخلية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقناعتي أن هذا الاجتماع سيعزز الانقسام ويرسخ حالة الجمود والتخلي عن نهج الشراكة والتغيير الديمقراطي المطلوب عن طريق الانتخابات".

وقالت عشراوي - وهي عضو المجلس المركزي- " لقد آن الأوان لإجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها واحترام تفويض اللجنة التنفيذية التي تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار".

وشددت على ضرورة "تداول السلطة ديمقراطيا عن طريق الانتخابات" مؤكدة أن "النظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساء ورجالا، والكفاءات في مواقع صنع القرار، والأمانة تتطلب أن يتحمل كل شخص مسؤولياته ويقوم بمهامه بالكامل بكل إخلاص بما في ذلك إتاحة المجال للتغيير المنشود".





المصدر / فلسطين أون لاين