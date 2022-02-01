الهيئة المستقلة تعبر عن صدمتها من إطلاق النار على طلاب طوباس

عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عن صدمتها من إطلاق عناصر أمن السلطة الرصاص الحي اليوم الثلاثاء على طلاب الثانوية العامة خلال اعتصامهم أمام مديرية التربية والتعليم في محافظة طوباس.

وقال يزن صوافطة المحامي في الهيئة المستقلة، إن طالبين أصيبا بشظايا الرصاص الذي أطلق صوبهم.

وأكد أن إطلاق الرصاص الحي على الطلاب تصرف خاطئ وطريقة غريبة جداً في التعامل مع مجموعة من الأطفال.

وشدد صوافطة في تصريح صحفي، على ضرورة وجود لجنة تحقيق مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة.

كما دعا أهالي الطلاب المصابين لمتابعة قضاياهم وتقديم شكوى رسمية للجهات القانونية والحقوقية للحصول على حقهم.

وأشار صوافطة الى أن الهيئة تواصلت مع مدير التربية والتعليم في طوباس أحمد صوالحة الذي كان موجودا في المكتب لحظة الحدث، وأنها ستلتقي مع المصابين لأخذ إفادتهم.

وأصيب طالبان بشظايا رصاص أطلقه عناصر أمن السلطة باتجاه مجموعة من الطلبة الذين كانوا يعتصمون أمام مديرية التربية، للمطالبة بحذف مواد من مناهجهم الدراسية.

وقالت عائلات الطلاب إن مطلق النار هويته معروفة، وقد وثقه مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يطلق النار من سلاحه باتجاه الطلبة.