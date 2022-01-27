قبل الفحص.. عَرَضٌ من "أوميكرون" يخبرك بالإصابة

ذكر تقرير صحفي أن في وسع الأشخاص معرفة إصابتهم بـ"أوميكرون"، المتحور الجديد من فيروس كورونا، قبل أن تظهر نتيجة الفحص المخبري.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أنه مع رفع القيود التي فرضت لمواجهة "أوميكرون" في أنحاء إنجلترا، حذر الخبراء الجمهور من أعراض جديدة قد تعني إصابتهم بسلالة المتحور الجديد المعتدلة.

وأوضحت أنه تم رصد 20 عرضًا لمتحور "أوميكرون" المعتدل لدى البريطانيين، ما يعني أن الأمر قد يكون محيرا بعض الشيء لمعرفة متى يمكن إجراء الاختبار.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن عرضا واحدا بعينه يمكن أن يحذر الشخص وينبهه بشأن إصابته بالفيروس قبل أن تظهر نتيجة الاختبار الإيجابية.

والعرض هو التهاب الحلق، إذ إنه أول الأعراض التي تشعر بها عندما تصاب بالعدوى، ولذلك يفضل البقاء في المنزل عند هذه الحالة وإجراء الفحوص اللازمة.

وبسب إفادة مفوضة الصحة العامة في مدينة شيكاغو الأمريكية، أليسون أروادي؛ إن التهاب الحلق هو العرض الأكثر شيوعًا للتنبؤ باختبار "كوفيد -19" الإيجابي.

المصدر / فلسطين أون لاين