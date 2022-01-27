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الاحتلال يقمع الشبان في باب العامود

27 يناير 2022 . الساعة 15:46 بتوقيت القدس
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قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشبان في باب العامود بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نغصت على شبان القدس فرحتهم بالزائر الأبيض الذي اكتسته القدس فجر اليوم.

وقالت إن قوات الاحتلال لاحقت الشبان في باب العامود ممن كانوا يلهون بالثلج مع بعضهم، مشيرة أنهم استهدفوا الشبان عبر إطلاق القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية في محاولة لتفريغهم من المكان وتنغيص فرحتهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الليلة الماضية 22 شابًا من بلدات القدس معظمهم من بلدة الطور أثناء لهوهم بالثلوج مدعية بأنهم ألقوا الحجارة على سيارات الشرطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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