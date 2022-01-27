غزة/ وائل الحلبي:

نعتذر للجمهور الفلسطيني على وداع كأس العرب

تعول الجماهير الفلسطينية على خبرة الكابتن عبد اللطيف البهداري قائد المنتخب الوطني في قيادة الفدائي، في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 التي من المقرر إقامتها في يونيو من العام الجاري.

البهداري أكد أن الجميع يضع جُل تركيزه على اجتياز التصفيات والتأهل للمرة الثالثة على التوالي، إلى بطولة كأس آسيا المقرر إقامتها في الصين خلال شهري يونيو ويوليو من العام القادم.

الحلم الأبرز للبهداري يتمثل في أن يلعب المنتخب الوطني في غزة بين الجماهير العاشقة للمنتخب الوطني.

حلم اللعب في غزة

البهداري نقل رسالة للفريق جبريل الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم عن عشق ومتابعة جماهير الكرة الغزية للمنتخب الوطني ولمبارياته، وأن الجماهير تتمنى أن تقام مباريات للفدائي في غزة.

وتمنى البهداري أن يتحقق هذا الحلم يخوض المنتخب الوطني لمبارياته في غزة خاصة مع اتساع رقعة المتابعة الجماهيرية لكافة التطورات مع الفدائي، إلى جانب توفر الامكانيات المساعدة لإقامة مباريات دولية في الملاعب الغزية والتي دائماً ما تحظى بالحضور الجماهيري الكبير في مختلف المباريات.

وأشار البهداري إلى حق جماهير الكرة الغزية على متابعة المنتخب الوطني وتشجيعه من داخل الملعب، وهذا سيكون أمر مميز بالنسبة للاعبي الفدائي الذين لم يسبق لهم زيارة غزة.

كأس آسيا للمرة الثالثة

البهداري قال في حواره لـ:"فلسطين" إن تواجد المنتخب الوطني في المستوى الأول سيجعل مهمته متاحة، خاصة وأنها ستجنبه من مواجهة المنتخبات القوية في التصفيات.

وأشار البهداري إلى أن التأهل للمونديال الآسيوي يمثل الهدف الأبرز للفدائي خلال المرحلة المقبلة، مبيناً أن الجهود ستكون أكثر قوة ومضاعفة من أجل تحقيق أفضل النتائج في التصفيات التي ستقام بنظام التجمع بدلاً من النظام السابق الذهاب والإياب.

وشدد البهداري على أن لاعبي المنتخب تعاهدوا على مراضاة جماهير الفدائي بعد الخروج من بطولة كأس العرب من خلال التأهل لكأس آسيا.

وستقام كأس آسيا بمشاركة 24 منتخبا وضمن 13 منتخبا الظهور في البطولة دون الحاجة لتصفيات الدور الأخير وهي الإمارات والسعودية وسوريا والعراق وعمان ولبنان واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام وإيران، بجانب منتخب قطر مستضيف نهائيات كأس العالم 2022.

الفرق السابقة تأهلت لكأس آسيا بعدما صعدت للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، فيما يتواجد إلى جانب المنتخب الوطني 23 منتخباً سيخوضون التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.

اعتذار للجماهير الفلسطينية

وعلى صعيد لاعبي المنتخب الوطني شدد البهداري على أن جميع اللاعبين الذين تواجدوا مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب هم أفضل اللاعبين المتاحين أمام الجهاز الفني، مشيراً إلى أن الفدائي فقد مجموعة من أبرز عناصره سواء بسبب الإصابة أو رفض أنديتهم السماح لهم بالتواجد مع الفدائي في البطولة.

وأشار البهداري أن مجموعة اللاعبين التي تواجدت في قائمة الوطني كانت جميعها تستحق، مبيناً أن الأمور لم تسير بالشكل المناسب قبل البطولة في ظل عدم قدرة الوطني خوض مباريات ودية وهذا من الأمور التي أثرت على التحضيرات.

وعلى صعيد نتائج الفدائي في بطولة كأس العرب أكد البهداري أن حالة عدم الرضا والحزن التي انتابت اللاعبين بعد الخروج من البطولة كانت كبيرة، مجدداً رسالة اعتذاره لجماهير المنتخب الوطني والكرة الفلسطينية على النتائج التي لم تلبي الطموحات.

وأضاف البهداري أنهم يتحملون مسؤولية النتائج التي خيبت آمال الجماهير الفلسطينية، إلا أنه تمسك بخيار القتال من التأهل لبطولة كأس آسيا لمصالحة جماهير الفدائي بعد كأس العرب والتعلم من الأخطاء التي حدثت في مشاركة المنتخب.

وأوضح البهداري أن الفدائي خاض معسكراً تدريبياً في قطر وحاول الوصول لأعلى مراحل الجاهزية، لكنه اضطر لتغيير كامل في خطته بعد اصابة اثنين من أهم اللاعبين الحارس رامي حمادة ومصعب البطاط الظهير الأيمن للمنتخب، بالإضافة للغيابات المؤثرة التي عانى منها قبل البطولة.

وبين البهداري أن أكبر الأخطاء التي عانى منها المنتخب هو عدم معرفة قيمة البطولة إلا بعد الخروج منها، وهذا ما يتطلب عمل أكثر لتصحيح المسار في المرحلة القادمة، وتغيير الصورة التي ظهر بها الفدائي في كأس العرب.

ويعد البهداري الأكثر خبرة مع المنتخب الوطني، ولعب ما يزيد عن 80 مباراة دولية، وأحرز مع الفدائي تسعة أهداف خلال مسيرته، وعلى الرغم من اعتزاله دولياً في وقت سابق، إلا أنه عاد في ظل الحاجة الماسة لخدماته.

مستمر مع الجدعان

وفي سياق منفصل أكد البهداري أنه سيواصل مشواره مع بلاطة في دوري المحترفين بالضفة الغربية، مشيراً إلى أن الفريق لم يحقق النتائج المرجوة في مرحلة الذهاب من البطولة بسبب رحيل العديد من اللاعبين عن الفريق الذي سيحاول العودة بشكل أفضل في مرحلة الإياب.

وأضاف البهداري أن ناديه يسعى لاستقدام عدد من اللاعبين الجدد سواء من غزة أو من الضفة، وهذا ما سينعكس بشكل إيجابي على مستواه في مشواره بالدوري، متمنياً أن يصحح الفريق من مساره ويحتل مركزاً متقدماً في الترتيب يليق بمكانته التاريخية بين فرق الدوري في الضفة.

المحترف مرآة وطنه

وعلى صعيد احتراف عدد من اللاعبين الفلسطينيين في الدوري المصري أكد على أن هذه الخطوة تمثل أهمية كبيرة للكرة الفلسطينية وسيكون لها الأثر الإيجابي في ظل المستويات المميزة التي يظهر بها اللاعبين مع فرقهم في الدوري المصري، خاصة وأن المحترف يمثل الصورة التي تنعكس عن بلاده.

وتمنى البهداري أن يدرك اللاعب الفلسطيني أهمية اللعب في المسابقات العربية الكبرى وخاصة في الدوري المصري، وأن يركز على بذل قصارى مجهوده من أجل حجز مقعد أساسي في تشكيلة فريقه.

وأوضح أن اللاعب المحترف يعيش مرحلة انتقالية مهمة في مسيرته عندما ينتقل لبطولة أكثر قوة وتنافسية مثل الدوري المصري الذي يعد أحد أهم وأقوى البطولات العربية ويحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة الأمر الذي يضع اللاعبين تحت تأثير الضغط الذي يجب عليهم التخلص منه بالتفاني في التدريبات والمباريات.

ودعا البهداري للنظر على تجربة منتخب سوريا في ظل وجود أكثر من 50 محترفاً في البطولات العربية أو في أوروبا، الأمر الذي انعكس إيجابياً على المنتخب السوري الذي أصبح لديه القدرة على منافسة كبار القارة الآسيوية للتأهل لكأس العالم.