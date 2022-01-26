فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"البزم" يدعو المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة

"معروف": طواقمنا في الميدان للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية

قاسم: منظمة التحرير مختطفة وتقف ضد الإجماع الوطني

مركز يصدر ورقة حول تجربة الهاتف العمومي بسجون الاحتلال

مركز: 602 إصابة بـ"كورونا" في صفوف الأسرى منذ بداية الجائحة

للمرة الـ 23 تواليا.. "عباس" يمدد حالة الطوارئ بالضفة

وفاة معتقل في سجون الاحتلال بظروف غامضة

"المعلمين" تستنكر اختطاف السلطة المعلم محمود القصراوي

وقفات احتجاجية بالخرطوم للمطالبة بـ"حكم مدني"

الحركة الطلابية في بيرزيت تؤكد استمرار إغلاق الجامعة ومواصلة الاعتصام

"البزم" يدعو المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة

26 يناير 2022 . الساعة 22:10 بتوقيت القدس
...

قال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إنه مع بدء المنخفض الجوي عززت كافة أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني من انتشارها في محافظات قطاع غزة.

وأضاف في تصريح صحفي: "جهازا الدفاع المدني والشرطة استنفرا في المقدمة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وتقديم العون لهم، ورفع الجهوزية لمساندة الأجهزة المختصة".

ودعا البزم المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة، وعند وقوع أي طارئ أو الاحتياج للمساعدة، للتواصل على الأرقام المجانية للشرطة والدفاع المدني والعمليات المركزية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#غزة #وزارة الداخلية #منخفض جوي #أمطار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة