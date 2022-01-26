"البزم" يدعو المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة

قال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إنه مع بدء المنخفض الجوي عززت كافة أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني من انتشارها في محافظات قطاع غزة.

وأضاف في تصريح صحفي: "جهازا الدفاع المدني والشرطة استنفرا في المقدمة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وتقديم العون لهم، ورفع الجهوزية لمساندة الأجهزة المختصة".

ودعا البزم المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة، وعند وقوع أي طارئ أو الاحتياج للمساعدة، للتواصل على الأرقام المجانية للشرطة والدفاع المدني والعمليات المركزية.

المصدر / فلسطين أون لاين