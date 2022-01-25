سيرت متكال.. الفشل الأكبر

ما هو فشلك الأكبر خلال رئاستك لهيئة أركان جيش الاحتلال؟ أجاب أيزنكوت: حادث خان يونس، وأنا أتحمل مسئولية ذلك! يقصد أيزنكوت فشل وحدة سيرت متكال الخاصة الاستخبارية. هذا الفشل هزّ قيادة هذه الوحدة المتخصصة، حيث استقال قائد هذه الوحدة في هيئة الأركان الخاصة، وسبقت ذلك استقالة وزير الجيش آنذاك ليبرمان.

قصة هذا الفشل الكبير تمتلكها حماس، وقد نشرت جوانب منها، واحتفظت بجوانب أخرى لأسباب خاصة. هذه العملية ارتبطت مباشرة بالشهيد بإذن الله نور بركة أحد قادة القسام في منطقة شرق خان يونس. الوحدة سقطت في كمين المقاومة، وأصيب فيها الضابط الرئيس، واضطرت قيادة الطيران للتدخل وتدمير باص ومعدات الوحدة، وإرسال مروحية إنقاذ. انسحبت الوحدة الخاصة، وفقدت معداتها، وفشلت خططها، وفقدت سمعتها وهيبتها.

اليوم وفي لقاء لرئيس الأركان أيزنكوت مع معاريف اعترف أن فشله الأكبر في أثناء عمله كان هزيمته الأمنية أمام يقظة رجال المقاومة في خان يونس، حيث ساعد هذا الفشل على كشف أعمال أخرى للوحدة في قطاع غزة، وكشف عددا من العملاء الذين ساعدوا وحدة سيرت متكال. هذه الوحدة التي عملت في الخليج، وفي مواقع أخرى، فقدت الثقة بها بعد خان يونس، ولم يعد لها جرأة على العمل في قطاع غزة.

نحن المواطنين نغفل أحيانا عن نجاحات المقاومة، ولا نقدرها حق قدرها، إما لنقص في الخبرة عندنا، وإما لضعف في الأداء الإعلامي، وإما لأن الأبعاد الأمنية تفرض سيطرتها على الواقع. ومع ذلك فإن في شهادة العدو على نفسه بالفشل، وأنه الفشل الأكبر، دليلا كافيا على نجاح المقاومة وقدرتها على مواجهة الخطط الأمنية للمحتل.