"الزراعة": خسائر مزارعي ومربي غزة بسبب الصقيع "محدودة جدًّا"

غزة/ رامي رمانة:

أفادت وزارة الزراعة، بأن الخسائر التي تعرض لها المزارعون والمربون في قطاع غزة بسبب موجة الصقيع "محدودة جدًّا"، مبينةً في الوقت نفسه تنفيذ مشروع الرفع المساحي للحيازات الزراعية وترسيم المحررات.

وقال المتحدث باسم الوزارة أدهم البسيوني، إن طواقم الوزارة العاملين سجلوا خسائر "محدودة جدًّا" لدى مزارعي الخضراوات من جراء انخفاض درجات الحرارة وتشكل الصقيع.

ولفت البسيوني لصحيفة "فلسطين"، إلى أن انخفاض درجات الحرارة يؤخر عملية النمو في النبات ما يقلل من الكميات المعروضة في السوق المحلي، والذي قد يترتب عليه ارتفاع في الأسعار.

وأشار إلى أن الطواقم الميدانية سجلت خسائر محدودة جدًا في مزارع تربية اللحوم الحمراء والبيضاء من جراء المنخفض.

وحث البسيوني المزارعين والمربين التقيد بالتعليمات التي تقدمها الوزارة للتعامل مع الوضع الحالي، داعيًا إلى التأكد من عدم وجود ما يعيق مجاري المياه، وفتح القنوات حول المزارع والـتأكد من تصريفها لمياه الأمطار والسيول، وعدم إغلاق الدفيئات بشكل كامل وفتحها جزئيًّا من الجهة المقابلة للرياح لتخفيف الضغط على هيكل الدفيئة وعمل فتح جزئي من الجهة المقابلة.

ودعا للتأكد من تثبيت الستائر الجانبية للدفيئات وإنزالها مساءً لتفادي أضرار التيارات الهوائية الباردة، وتنظيف برك تجميع مياه الأمطار والتأكد من سلامة أنابيب التوصيل إلى برك التجميع، وتنظيف القنوات المحيطة بالمزارع، والتأكد من سلامة قنوات تصريف المياه الأرضية في مزارع الإنتاج الحيواني، والتأكد من سلامة أسطح مزارع الدواجن ونظافتها لمنع تسرب مياه الأمطار للداخل.

وأهاب البسيوني بمربي خلايا النحل بإغلاق مدخل الخلية لمنع دخول الهواء والأمطار إلى الداخل، ووضع كيس من الخيش تحت غطاء الخلية لمنع تسرب التيارات الهوائية الباردة مع التأكد من وضع ثقل على غطاء الخلية لضمان عدم طيران الغطاء بسبب الرياح، ورفع الخلايا عن الأرض ووضعها بشكل يمنع وصول الرطوبة الأرضية للخلايا والحرص على وضعها في أماكن بعيدة عن السيول تحت مظلات للوقاية من الأمطار الشديدة والبرد.

وفي سياق آخر، شرعت الادارة العامة للمحررات بوزارة الزراعة، بالتعاون مع سلطة الأراضي بتنفيذ مشروع "الرفع المساحي للحيازات الزراعية وترسيم حدود المحررات".

ويأتي هذا المشروع في سياق خطة ادارة المحررات لتحديث قواعد بيانات ترسيم حدود المحررات، والرفع المساحي للحيازات الزراعية بالمشروعات الزراعية العاملة بأراضي المحررات.

أوضح المدير العام للمحررات محمد اللولو، أن المشروع ينفذ من خلال فريق عمل مشترك من الإدارة العامة للمحررات وسلطة الأراضي.

ويساهم المشروع بمعالجة الإشكاليات الميدانية من خلال توفير قواعد بيانات محدثة، ومحوسبة لأراضي المحررات، وتحديد نوعها وتصنيفها، وكذلك بيان الحيازات والأصول الزراعية بالمحررات.

وأكد اللولو، أن المشروع يحقق العديد من الأهداف منها الحفاظ على المقدرات الزراعية، وتحديث قواعد بيانات المؤسسات العاملة بالمحررات من شركات وجمعيات ومزارعين وفق نظام محوسب، وذلك ضمن محددات المحافظة على المصادر الطبيعية وتوفير بيئة عمل زراعية مستدامة، ضمن السياسات العامة والضوابط الإدارية والقانونية.