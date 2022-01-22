البهداري يصل إلى غزة في زيارة عائلية

غزة/ مؤمن الكحلوت:

وصل أول من أمس اللاعب الدولي وقائد المنتخب الوطني عبد اللطيف البهداري، مسقط رأسه مدينة رفح، عبر معبر رفح البري، وذلك في زيارة عائلية لأهله وذويه وأصدقائه وزملائه السابقين.

وتستمر زيارة البهداري لمدة أسبوع واحد فقط، يعود بعدها إلى الضفة الغربية المحتلة، للمشاركة مع فريقه مركز بلاطة، في مرحلة الإياب لبطولة دوري المحترفين، المزمع استئنافه في الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري.

وكان البهداري غادر غزة في العام 2007، ولعب في صفوف عدة أندية بالضفة الغربية، كما احترف في صفوف عدة أندية عربية، أبرزها الوحدات الأردني، وزاخو العراقي، وهجر السعودي، والإنتاج الحربي المصري.

ولعب البهداري في صفوف أندية المشتل وغزة الرياضي وخدمات رفح، قبل مغادرته غزة، ويلعب في صفوف المنتخب الوطني منذ أكثر من 15 عاما، وهو قائد الفدائي حاليا منذ 5 سنوات.