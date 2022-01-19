لجنتان برلمانيتان تتفقدان مركزي إصلاح وتأهيل غزة والشمال

زارت لجنتا "الداخلية والأمن والحكم المحلي" و"القانونية" في المجلس التشريعي، اليوم، مركزي "إصلاح وتأهيل الكتيبة" في محافظة غزة، و"إصلاح وتأهيل أبو عبيدة" في محافظة الشمال.

وشارك في الزيارة كل من، رئيس لجنة الداخلية النائب مروان أبو راس، ورئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، والنواب مشير المصري، وأحمد أبو حلبية، وسالم سلامة، ويونس أبو دقة، ومحمد شهاب، في حين كان في استقبالهم مدير مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة المقدم وائل الحسني، ومدير مركز إصلاح وتأهيل الشمال المقدم محمد أبو اللبن.

وأوضح النواب أن هذه الزيارة التفقدية جاءت للاطمئنان على الوضع العام في السجون والعلاقة مع النيابة، والمحاكم، ونقابة المحامين، والصليب الأحمر، والحقوقيين، والاستماع لحاجات النزلاء والتعرف إلى أحوالهم وظروفهم والخدمات المقدمة لهم، مؤكدين دور السجون في إصلاح وتأهيل النزلاء.

واستمع النواب للصعوبات والمعوقات التي تعانيها السجون، واعدين بمتابعتها وحلها، مثمنين جهودهم المبذولة داخل السجون لتأهيل النزلاء للمجتمع.

من جانبهم، استعرض مديرو السجون طبيعة العمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأوضاع النزلاء، مشيرين إلى أنهم يعملون وفق خطة معدة مسبقًا مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة ضمن برامج متنوعة للتعامل مع النزلاء والارتقاء بهم منها: محو الأمية، والتعليم الموازي، وحفظ القرآن، والدورات التثقيفية، والمحاضرات الدينية والتوعوية والاجتماعية، وغيرها.

وبينوا أنهم يعملون دوريًّا بالمتابعة الطبية للنزلاء، ومتابعة المشكلات الاجتماعية لهم ومعالجتها، مؤكدين أن مراكز الإصلاح والتأهيل مفتوحة دائمًا لجميع المؤسسات الحقوقية لزيارتها والاطلاع على أوضاع النزلاء، وللجان الإصلاح للمساهمة في حل مشاكل النزلاء.

وتفقد النواب أقسام النزلاء، واستمعوا لهم، واعدين بمتابعة ملفاتهم وقضاياهم وهمومهم مع الجهات ذات العلاقة.

المصدر / فلسطين أون لاين