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قطر ترسل مساعدات إغاثية لمتضرري العدوان الإسرائيلي بغزة

16 يناير 2022 . الساعة 18:48 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلن الهلال الأحمر القطري، الأحد، عن تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة لدعم المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير.

وقال الهلال الأحمر القطري، عبر "تويتر"، "تم إرسال قافلة إنسانية لتوزيع مساعدات غذائية وإغاثية بقيمة نصف مليون ريال قطري، عبر مراكز الهلال الأحمر الفلسطيني لصالح 12 ألف مستفيد من المتضررين من العدوان على غزة 2021".

وأضاف: "دخلت القافلة الإنسانية قطاع غزة عبر معبر رفح البري قادمةً من مصر بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني".

وبين 10 و21 مايو/ أيار الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على غزة، قتل وجرح خلاله آلاف الفلسطينيين، بجانب تدمير مئات الوحدات السكنية والمنشآت الحكومية والتجارية.

فيما ردت فصائل المقاومة الفلسطينية على العدوان بإطلاق مئات الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية صعبة، جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع، منذ عام 2007.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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