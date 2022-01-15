فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الطريقة الصحيحة لشحن الهاتف وحماية البطارية

هنية يهاتف عائلتي الشهيدين صيام وريان

كوتينيو يُنقذ أستون فيلا من السقوط أمام مانشستر يونايتد

بلدية خان يونس تنفذ 12 مشروعًا تطويريًا بقيمة 4.6 ملايين دولار

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين 17 يناير

اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال جنوب نابلس

بلدية غزة تصدر توضيحا بعد ارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة

تعليق الدراسة بغزة الأحد لسوء الأحوال الجوية

قناة عبرية: تعاظم حماس وتفرّد فتح يفرض عزلة على "م.ت.ف"

قاسم: هلع جنود الاحتلال وخوفهم من الفعل المقاوم سيظل يلازمهم

بلدية خان يونس تنفذ 12 مشروعًا تطويريًا بقيمة 4.6 ملايين دولار

15 يناير 2022 . الساعة 20:45 بتوقيت القدس
...

 

تمكنت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، من تنفيذ ما يزيد على (12) مشروعًا تطويريًا في قطاع الطرق بقيمة إجمالية بلغت (4.6) ملايين دولار تقريباً، بدعم الجهات المانحة، وذلك خلال عام 2021.

وذكر رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة أهمية المشاريع التي نُفِّذت في معظم الأحياء للمساهمة في دفع عجلة التطوير وتحسين واقع البنية التحتية، وذلك بالرغم من الحصار الخانق وانحسار المواد الأساسية، لافتًا إلى أن حجم المشاريع المنفذة يُعد مؤشرًا على حجم الجهود المبذولة والمتابعة المستمرة من كل المعنيين من المهندسين والعمال والفنيين في الميدان لإنجاح مشاريع وخدمات البلدية.

وبيّن د. البطة في بيان صحفي، أمس، أن قسم التصميم والإعداد بدائرة المشاريع جهَّز عشرات المشاريع لتطوير الطرق والمرافق الأساسية والخدمات والمنشآت الخدماتية، وقد أُرسِلت للجهات المانحة، مشددًا على أن البلدية تواصل جهودها لتأمين حياة كريمة لشعبنا وتعزيز صموده، والوقوف على احتياجات السكان وتلبية مطالبهم.

ومن جانبه، بيّن مُدير دائرة المشاريع م. موسى الأخرس أن المشاريع التي نُفِّذت شملت إنشاء مشروع خط تصريف مياه الأمطار "الوفية" بتكلفة (1.5) مليون دولار، والانتهاء من المرحلة الخامسة والأخيرة من شارع عمر المختار رقم (5) بتكلفة (309) آلاف دولار، وتطوير شوارع داخلية في المخيم بتكلفة (506) آلاف دولار، وإنشاء شارع رقم (105) في حي قيزان النجار بتكلفة (121) ألف دولار، وشارع رقم (14146) في حي السطر بتكلفة (124) ألف دولار، وإنشاء المرحلة الثانية من شارع رقم (101) في أحياء المنارة والسلام بتكلفة (203) آلاف دولار.

وأشار م. الأخرس إلى أن البلدية تسعى لتعزيز الوضع الاقتصادي والتجاري في المدينة والمحافظة بصفة عامة، إذ تمكنت من تنفيذ مشروع تطوير سوق الجُملة المركزي للخضار والفواكه بتكلفة (1,250) ألف دولار، وكذلك تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المرحلة الأولى لشارع الكتيبة رقم (35) بتكلفة (300) ألف دولار، وإنشاء شبكات للصرف الصحي بمناطق متفرقة بتكلفة (109) آلاف دولار، ومشروع إعادة تأهيل طرق زراعية بتكلفة (84) ألف دولار، إلى جانب تأهيل شارع سوق الحبوب بالبلدة القديمة بتكلفة (40) ألف دولار، وتأهيل شارع رقم (118) في حي معن بتكلفة (160) ألف دولار.

وشكرت بلدية خان يونس صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)  ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين ومؤسسة اليونيسيف، على دعمهم المستمر لمشاريع بلدية خان يونس للنهوض بواقع المدينة في شتى القطاعات.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#خان يونس #مشاريع #بلدية خان يونس #تطوير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة