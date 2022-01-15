بلدية خان يونس تنفذ 12 مشروعًا تطويريًا بقيمة 4.6 ملايين دولار

تمكنت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، من تنفيذ ما يزيد على (12) مشروعًا تطويريًا في قطاع الطرق بقيمة إجمالية بلغت (4.6) ملايين دولار تقريباً، بدعم الجهات المانحة، وذلك خلال عام 2021.

وذكر رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة أهمية المشاريع التي نُفِّذت في معظم الأحياء للمساهمة في دفع عجلة التطوير وتحسين واقع البنية التحتية، وذلك بالرغم من الحصار الخانق وانحسار المواد الأساسية، لافتًا إلى أن حجم المشاريع المنفذة يُعد مؤشرًا على حجم الجهود المبذولة والمتابعة المستمرة من كل المعنيين من المهندسين والعمال والفنيين في الميدان لإنجاح مشاريع وخدمات البلدية.

وبيّن د. البطة في بيان صحفي، أمس، أن قسم التصميم والإعداد بدائرة المشاريع جهَّز عشرات المشاريع لتطوير الطرق والمرافق الأساسية والخدمات والمنشآت الخدماتية، وقد أُرسِلت للجهات المانحة، مشددًا على أن البلدية تواصل جهودها لتأمين حياة كريمة لشعبنا وتعزيز صموده، والوقوف على احتياجات السكان وتلبية مطالبهم.

ومن جانبه، بيّن مُدير دائرة المشاريع م. موسى الأخرس أن المشاريع التي نُفِّذت شملت إنشاء مشروع خط تصريف مياه الأمطار "الوفية" بتكلفة (1.5) مليون دولار، والانتهاء من المرحلة الخامسة والأخيرة من شارع عمر المختار رقم (5) بتكلفة (309) آلاف دولار، وتطوير شوارع داخلية في المخيم بتكلفة (506) آلاف دولار، وإنشاء شارع رقم (105) في حي قيزان النجار بتكلفة (121) ألف دولار، وشارع رقم (14146) في حي السطر بتكلفة (124) ألف دولار، وإنشاء المرحلة الثانية من شارع رقم (101) في أحياء المنارة والسلام بتكلفة (203) آلاف دولار.

وأشار م. الأخرس إلى أن البلدية تسعى لتعزيز الوضع الاقتصادي والتجاري في المدينة والمحافظة بصفة عامة، إذ تمكنت من تنفيذ مشروع تطوير سوق الجُملة المركزي للخضار والفواكه بتكلفة (1,250) ألف دولار، وكذلك تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المرحلة الأولى لشارع الكتيبة رقم (35) بتكلفة (300) ألف دولار، وإنشاء شبكات للصرف الصحي بمناطق متفرقة بتكلفة (109) آلاف دولار، ومشروع إعادة تأهيل طرق زراعية بتكلفة (84) ألف دولار، إلى جانب تأهيل شارع سوق الحبوب بالبلدة القديمة بتكلفة (40) ألف دولار، وتأهيل شارع رقم (118) في حي معن بتكلفة (160) ألف دولار.

وشكرت بلدية خان يونس صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين ومؤسسة اليونيسيف، على دعمهم المستمر لمشاريع بلدية خان يونس للنهوض بواقع المدينة في شتى القطاعات.

المصدر / فلسطين أون لاين