استطلاعات: الديمقراطيون يتقدمون في الولايات الحاسمة لانتزاع أغلبية مجلس الشيوخ

يتقدم الديمقراطيون على الجمهوريين في سباق مجلس الشيوخ تقريبا في كل الولايات السبع الوازنة، التي من شأنها أن تحدد أي حزب سوف يسيطر على مجلس الشيوخ، بحسب آخر الاستطلاعات التي أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز" وجامعة سيينا قُبيل الانتخابات النصفية المقرر إجراؤها غدا، الثلاثاء.

وأظهرت نتائج الاستطلاع إحراز الديمقراطيين تقدما ملحوظا في ولاية تكساس التي لم تنتخب نائبا ديمقراطيا منذ عام 1988، وفي ولاية كانساس التي لم تنتخب ديمقراطيا لمجلس الشيوخ منذ عام 1932.

وأفادت "نيويورك تايمز" بأنه لإحراز أغلبية في مجلس الشيخ، على الديمقراطيين الحفاظ على المقاعد التي يملكونها الآن في المجلس، وأن يفوزوا بأربعة مقاعد على الأقل من التي يملكها الجمهوريون.

وبحسب الاستطلاعات الأخيرة، يتقدم الديمقراطيين في خمس ولايات تملك نوابا جمهوريين، ويتعادلون مع الجمهوريين في ولاية سادسة، ويتقدم الديمقراطيون على الجمهوريين في ولايات: كانساس، ومين، وأوهايو، وتكساس، مع تقدم متواضع كذلك في ولاية ألاسكا، في حين أن الحزبين يتعادلان في ولاية أيوا.

كذلك تظهر الاستطلاعات أن سبب تخلف الجمهوريين في هذه الولايات الوازنة هو سخط المواطنين على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، واستياؤهم من طريقة إدارته، على رغم أنه فاز في خمس من هذه الولايات قبل عامين فقط، إذ قال 38% من المشاركين في الاستطلاع فقط إنهم يظنون أن ترامب يقدم أداء جيدا في رئاسته.

ومن الجانب الآخر، تزداد ثقة المواطنين بقدرة الحزب الديمقراطي على تحسين الاقتصاد، الذي يعد المحرك الأول للمصوتين هذا العام في الانتخابات النصفية. فبحسب الاستطلاعات، يتقدم الديمقراطيون بتسع نقاط في موضوع تكاليف المعيشة، وهو الموضوع الذي تقدموا فيه على الجمهوريين في كل الولايات السبع الوازنة.

من جانبها، قالت "نيويورك تايمز" إنه إذا كانت نتائج الاستطلاعات دقيقة واستمر هذا التوجه حتى الانتخابات، فإن الديمقراطيين سيحرزون الأغلبية في مجلس الشيوخ.

وأضافت الصحيفة أن المصوّتين أبدوا إحباطهم من قيادة ترامب، وأنهم يعتقدون بأن الديمقراطيين سوف يؤدون عملا أفضل في ما يخص تكاليف المعيشة، والحروب الخارجية.

المصدر / وكالات