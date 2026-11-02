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بنسبة 92.3%.. 946 حافظاً يجتازون الاختبار الوطني للقرآن الكريم في غزة

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بنسبة 92.3%.. 946 حافظاً يجتازون الاختبار الوطني للقرآن الكريم في غزة

02 نوفمبر 2026 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
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هذه الأرقام تعكس تنامي الإقبال على مراكز تحفيظ القرآن الكريم وعمق ارتباط أبناء الشعب الفلسطيني بكتاب الله

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اجتياز 946 حافظاً وحافظة الاختبار الوطني لحفظ القرآن الكريم لعام 2026، من أصل 1025 متقدماً ومتقدمة، بنسبة نجاح بلغت 92.3%، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع.

وقال مدير عام القرآن الكريم والسنة بالوزارة، د. محمد الغلبان، خلال مؤتمر إعلان النتائج، أمس الأحد، إن هذه الأرقام تعكس تنامي الإقبال على مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وعمق ارتباط أبناء الشعب الفلسطيني بكتاب الله، وإصرارهم على مواصلة الحفظ والإتقان رغم التحديات والظروف الصعبة.

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وأوضح الغلبان أن عدد الحفظة المعتمدين بلغ 1025 حافظاً وحافظة، مقارنة بالسنوات السابقة التي لم تتجاوز فيها الأعداد السنوية 800 حافظ وحافظة، مشيراً إلى أن 601 من المجتازين حصلوا على تقدير ممتاز، بنسبة بلغت 63.5%.

وبيّن أن الاختبارات نُفذت عبر ثماني لجان مركزية متخصصة، موزعة على محافظات قطاع غزة الخمس، وفق معايير علمية ومنهجية دقيقة لضمان النزاهة والشفافية ودقة التقييم.

وعلى صعيد نتائج المحافظات، تصدرت رفح نسب الاجتياز بنسبة 100%، تلتها خانيونس بنسبة 93.7%، ثم غزة بنسبة 93%، فالوسطى بنسبة 91.6%، فيما بلغت النسبة في محافظة الشمال 78.8%.

وأعلن المؤتمر حصول الحافظة هبة عدنان شفيق الهمص، من محافظة رفح والدارسة في مراكز التحفيظ بمحافظة خانيونس، على المركز الأول على مستوى قطاع غزة، بمعدل 99.25%.

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وفي سياق متصل، ثمّن الغلبان دعم الأشقاء في الجزائر للفعاليات والأنشطة المرتبطة بهذا الإنجاز القرآني، مشيداً برعاية جمعية البركة الجزائرية، وتبرعات الشعب الجزائري، ولا سيما عبر جمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية.

كما أعلن تنظيم الحفل المركزي لتخريج الفوج القرآني لعام 2026، تحت اسم "فوج المرحوم بإذن الله الأستاذ المربي عيسى السايح"، رئيس المكتب الولائي البويرة، برعاية وتمويل من جمعية البركة الجزائرية.

واختُتم المؤتمر بالإعلان عن أسماء الحافظين والحافظات الأوائل على مستوى المحافظات الخمس، احتفاءً بإنجازاتهم وتأكيداً على استمرار مراكز التحفيظ في أداء رسالتها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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