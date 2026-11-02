بعد 10 أيام من العدوان وتهجير 780 عائلة.. الاحتلال ينسحب من الخليل

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، من منطقتَي الجلدة وعين دير بحة وأحياء أخرى في مدينة الخليل، عقب عملية عسكرية وحصار استمرا عشرة أيام، وتخللتهما اقتحامات واعتداءات على منازل ومنشآت اقتصادية، وإجبار عشرات العائلات على مغادرة مساكنها.

وعقب الانسحاب، بدأ السكان بالعودة إلى منازلهم، فيما عادت الحياة تدريجيا إلى المدينة، مع استئناف الطلاب توجههم إلى المدارس والجامعات.

وقال رئيس بلدية الخليل، يوسف الجعبري، إن البلدية شرعت في حصر الأضرار التي خلفها العدوان، مشيرا إلى أن الخسائر الاقتصادية اليومية بلغت نحو 12 مليون شيكل، مع تضرر قرابة 4 آلاف منشأة اقتصادية.

وأضاف أن الحياة بدأت تعود تدريجيًا إلى طبيعتها، مع توجه الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم، بالتزامن مع عودة السكان الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم خلال العدوان، مؤكدًا أن بإمكان جميع العائلات المهجّرة العودة إلى مساكنها عقب انسحاب قوات الاحتلال.

وفي خلفية العملية، بدأ جيش الاحتلال عدوانه على الخليل في 23 تشرين الأول/أكتوبر، عقب عملية إطلاق نار قرب المدينة أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين، واستشهد منفذاها.

وفرض الاحتلال منذ ذلك الحين إغلاقًا على المدينة ومحيطها، وشدد القيود على حركة السكان، واقتحم المنازل وأخلى عشرات منها، وحوّل بعضها إلى ثكنات عسكرية.

وبحسب معطيات أوردتها بلدية الخليل، بلغ عدد المهجّرين والمتضررين نحو 780 عائلة، تضم قرابة خمسة آلاف شخص، فيما طالت الاعتقالات أكثر من مئة شخص في المحافظة خلال الأيام الأولى للعملية.

وفي أعقاب الانسحاب، عبّر الأهالي العائدون عن تمسكهم بالبقاء في منازلهم، مؤكدين رفضهم التهجير ومغادرة المدينة مجددا.

المصدر / فلسطين أون لاين