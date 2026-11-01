143 شهيداً.. الصحة تعلن حصيلة شهداء أكتوبر بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 143 شهيداً و674 مصاباً خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2026، ليرتفع إجمالي حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 1583 شهيداً، إضافة إلى 5696 مصاباً.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الشهري الصادر عن وحدة المعلومات الصحية، أن حصيلة شهداء أكتوبر توزعت بين 107 رجال و23 طفلاً و11 امرأة ومسنّين اثنين.

وبيّنت أن الإصابات خلال الشهر بلغت 674، بينهم 323 رجلاً و190 طفلاً و129 امرأة و32 من كبار السن.

وفي الحصيلة التراكمية منذ بدء وقف إطلاق النار وحتى نهاية أكتوبر 2026، بلغ عدد الشهداء 1583، بينهم 1031 رجلاً و348 طفلاً و154 امرأة و50 من كبار السن.

كما وصل إجمالي المصابين إلى 5696، بينهم 2736 رجلاً و1731 طفلاً و966 امرأة و226 من كبار السن، مشيرة إلى أن الإجمالي يشمل 37 مصاباً سُجّلت تواريخ ميلادهم لاحقاً.

المصدر / فلسطين أون لاين