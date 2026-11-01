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تشييع جثامين خمسة شهداء من الشرطة في خان يونس

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بالصور تشييع جثامين خمسة شهداء من الشرطة في خان يونس

01 نوفمبر 2026 . الساعة 16:35 بتوقيت القدس
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شهد مجمع ناصر الطبي مراسم وداع للشهداء الخمسة حيث تجمّع ذووهم وزملاؤهم وعدد من المواطنين لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثامينهم (تصوير/ رمضان الأغا)

شيّع مواطنون جثامين خمسة شهداء من ضباط وعناصر الشرطة الفلسطينية، الأحد، من مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، عقب استشهادهم جراء استهداف قوات الاحتلال نقطة أمن تابعة لهم في منطقة أرض المانجا جنوب المدينة.

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وشهد مجمع ناصر الطبي مراسم وداع للشهداء الخمسة، حيث تجمّع ذووهم وزملاؤهم وعدد من المواطنين لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثامينهم، وسط أجواء من الحزن والأسى، قبل مواراتهم الثرى.

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والشهداء هم: المقدم محمد زكريا الجمل (44 عاماً)، والرائد بسام نعمات مقداد (53 عاماً)، والرقيب أول محمد أمين النمس (37 عاماً)، ومعاون الشرطة شاهر محمد زعرب (28 عاماً)، ومعاون الشرطة محمد علي أبو شعر (23 عاماً).

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وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني قد أدانت استهداف قوات الاحتلال ضباطاً وعناصر من جهاز الشرطة الفلسطينية أثناء تأدية عملهم الاعتيادي في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد لاستهداف الجهاز.

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وأكدت الوزارة استشهاد خمسة من ضباط وعناصر الشرطة جراء الاستهداف، ظهر اليوم الأحد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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