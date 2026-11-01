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سرقة منزل لاعب ريال مدريد أثناء الكلاسيكو .. وعائلته كانت داخل المنزل!

01 نوفمبر 2026 . الساعة 15:29 بتوقيت القدس
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سرقة منزل لاعب ريال مدريد أثناء الكلاسيكو .. وعائلته كانت داخل المنزل!
متابعة/ فلسطين أون لاين:

في واقعة أثارت الكثير من التساؤلات، تعرض منزل المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، لاعب ريال مدريد، للسرقة بالتزامن مع مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة.

والمفاجأة أن عائلة اللاعب كانت موجودة داخل المنزل لحظة وقوع الحادثة، بعدما تمكن اللصوص من التسلل إلى المنزل والاستيلاء على مقتنيات ثمينة، تُقدر قيمتها بأكثر من 300 ألف يورو، وفقاً للتقارير الإعلامية.

وشملت المسروقات مجموعة من المجوهرات، بينها خواتم وأساور وساعات، فيما أشارت التقارير إلى أن نظام الإنذار لم يكن مفعلاً وقت الحادثة.

ولم تنتبه العائلة إلى ما حدث إلا بعد مرور بعض الوقت، الأمر الذي زاد من غرابة الواقعة، وأعاد فتح ملف استهداف منازل نجوم كرة القدم خلال انشغالهم بالمباريات.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
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